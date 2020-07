Championship-Livestream: Cardiff - Fulham am 27.07.

In den Playoffs zum Aufstieg in die Premier League treffen im Halbfinale Cardiff City und der FC Fulham aufeinander. Nachdem beide Teams im vergangenen Jahr aus Englands höchster Spielklasse abgestiegen waren, peilen sie nun den direkten Wiederaufstieg an.

Kommentator: Uli Hebel



Swansea - Brentford am 26.07. um 19:30 Uhr

Um den letzten verbliebenen Platz in der Premier League kämpfen u.a. Swansea und Brentford. Während die Gastgeber bis 2018 noch erstklassig waren, stieg Brentford erst 2014 aus der League One in die Championship auf . Nun sicherte sich das Team aus dem Westen Londons Platz drei in der Tabelle und damit die Chance auf den Aufstieg.

Kommentator: Marco Hagemann

