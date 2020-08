NHL-Livestream: Oilers @ Blackhawks (Spiel 3) am 06.08.

Kommentator: Christoph Fetzer / Experte: Thomas Vogel



Rangers @ Hurricanes (Spiel 2) am 03.08. um 18:00 Uhr

In Toronto treten sich die New York Rangers und die Carolina Hurricanes aus der Eastern Conference zum zweiten Spiel gegenüber.

Kommentator: Christian Rupp

Jets @ Flames (Spiel 2) am 03.08. um 20:30 Uhr

Für beide Teams aus der Western Conference hat es nur ganz knapp für die Playoffs gereicht. Jetzt stehen sich die Jets aus Winnipeg und die Flames aus Calgary für Spiel 2 in Edmonton gegenüber.

Kommentator: Christoph Fetzer

Predators @ Coyotes (Spiel 3) am 05.08. um 20:30 Uhr

Wie kann ich meinen DAZN-Account reaktivieren?

DAZN bietet dir die Möglichkeit, den Account zu pausieren. Wenn man dies macht, kann man einen Zeitpunkt auszuwählen, zu dem der Account automatisch wieder angemeldet werden soll. Dabei kann das Datum aber auch jederzeit nachträglich geändert werden. Das funktioniert, indem man sich bei DAZN einloggt. Dort kann auch der Reaktivierungsvorgang abgebrochen werden.

Abgesehen davon gibt es die Möglichkeit, DAZN umgehend wieder zu aktivieren. Möchte man dies tun, muss man sich auf der Startseite mit seinen Login-Daten anmelden. Anschließend wird man nach den Zahlungsdetails gefragt. Sind diese bestätigt worden, wird DAZN umgehend reaktiviert.

DAZN unterwegs empfangbar

Ein großer Vorteil von DAZN ist die Ungebundenheit. Egal ob im Schwimmbad oder am Fußballplatz des Heimatklubs - DAZN ist empfangbar. Dafür muss man einfach nur die App herunterladen und schon kann man seinen Lieblingssport über Smartphone und Tablet verfolgen.

Was bedeutet DAZN?

Der Begriff DAZN kommt aus dem Englischen und wird "Da Zone" ausgesprochen. Diese Aussprache ist eine Anlehnung an The Zone, was wortwörtlich im Deutschen so viel wie "die Zone" bedeutet.

Gemeint wird damit aber der Zustand, in dem man sich befindet, wenn man Sport schaut und sich komplett auf das Sportereignis konzentriert. Im deutschen Sprachgebrauch kommt der Begriff "Tunnelblick" diesem Zustand am nächsten.