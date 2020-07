World Matchplay-Livestream: World Matchplay: Tag 6 am 23.07.

Am sechsten Tag der World Matchplay geht es um den Einzug in das Achtelfinale. Unter anderem muss Gabriel Clemens gegen Rob Cross ran.

Kommentator: Elmar Paulke / Experte: Tomas "Shorty" Seyler



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe World Matchplay: Tag 6 am 23.07. um 20:00 Uhr!

World Matchplay Livestreams

World Matchplay: Tag 3 am 20.07. um 19:00 Uhr

Wer folgt auf Rob Cross als Titelträger der Phil Taylor Trophy? Der dritte Tag des bedeutendsten Dart-Turniers bringt folgende Duelle: Dave Chisnall - Vincent van der Voort, Ian White - Joe Cullen, Daryl Gurney - Ricky Evans, Gerwyn Price - Danny Noppert, Adrian Lewis - Steve Beaton.

Kommentator: Elmar Paulke / Experte: Rene Eidams

World Matchplay: Tag 4 am 21.07. um 19:00 Uhr

Kommentator: Elmar Paulke / Experte: Rene Eidams

World Matchplay: Tag 5 am 22.07. um 20:00 Uhr

Beim World Matchplay treten die ersten 16 des PDC Order of Merit gegen die ersten 16 des Pro Tour Order of Merit an und kämpfen um den Titel und die 150.000 Pfund schwere Siegprämie. In Runde 2 lautet der Modus Best of 21 Legs.

Kommentator: Elmar Paulke / Experte: Tomas "Shorty" Seyler

DAZN zeigt die Europa League

Zur Saison 2018/19 vergrößert DAZN sein Angebot. Neben den europäischen Top-Ligen aus Italien und Spanien zeigt DAZN auch Spiele der Champions League sowie Partien aus der Europa League.

Bei der Europa League hat sich DAZN ein umfassendes Rechtepaket gesichert und zeigt alle 205 Spiele des Wettbewerbs. Außerdem könnt ihr bei DAZN bereits kurz nach Abpfiff die Match-Highlights sehen.

Qualität bei DAZN

DAZN strahlt alle seine Streams in HD aus. Außerdem bietet DAZN einige Features, um dem User eine bestmögliche Qualität zu bieten. So kann man beliebig zurückspulen und sich die Szenen seiner Wahl erneut anzuschauen.

Was ist DAZN?

DAZN ist ein Streaming-Dienst, der sich seit seinem Start im August 2016 mit mehr als 8.000 Live-Events pro Jahr den Ruf als "Netflix des Sports" erarbeitet hat. In Europa kann man DAZN in Deutschland, Österreich und der Schweiz empfangen.

Die Mitgliedschaft ist im ersten Monat kostenlos, nach dem Probemonat kostet DAZN 11,99 Euro monatlich. Für 119,99 Euro kann man sich ein Jahresabo sichern. Die Mitgliedschaft ist monatlich kündbar. Betrieben wird das Streaming-Portal von der britischen Perform Group.