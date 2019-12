William Hill World Championship-Livestream: Word Darts Championship: Tag 3 - Session 1 (Originalkommentar) am 15.12.

Ian White scheiterte vor ein paar Wochen bei den Players Championship Finals erst im Halbfinale am späteren Sieger Michael van Gerwen, jetzt greift er im letzten Spiel der Session ins Turnier ein.



World Darts Championship: Tag 1 am 13.12. um 20:00 Uhr

Zum Auftakt steigt direkt der Titelverteidiger ein: Die 27. PDC Darts-WM beginnt mit drei Partien der 1. Runde, dann ist der für die 2. Runde gesetzte Michael van Gerwen dran und trifft auf den Gewinner des Matches zwischen Jelle Klaasen und Kevin Burness. Es geht über jeweils Best of 5 sets.

Kommentator: Elmar Paulke / Experte: Rene Eidams

World Darts Championship: Tag 2 - Session 1 (Originalkommentar) am 14.12. um 13:30 Uhr

In der frühen Session stehen zunächst drei Erstrunden-Partien an, ehe der an 18 gesetzte Niederländer Jermaine Wattimena in der 2. Runde eingreift.

World Darts Championship: Tag 3 - Session 2 (Originalkommentar) am 15.12. um 20:00 Uhr

Der "Bully Boy" legt los: Vizeweltmeister Michael Smith beendet die Session mit seiner Zweitrunden-Partie über Best of 5 sets.

