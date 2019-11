Players Championship-Livestream: Players Championship Finals: Viertelfinale am 24.11.

Nachmittags-Session des letzten Tags in Minehead, über jeweils Best of 19 Legs werden die Viertelfinals ausgetragen.

Kommentator: Elmar Paulke / Experte: Robert Marijanovic



Players Championship Finals: Tag 1 - Session 1 am 22.11. um 13:45 Uhr

In der ersten Runde der 64 besten Spieler der 30 Players-Championship-Turniere 2019 sind gleich zwei Deutsche dran: Max Hopp spielt gegen Jelle Klaasen, Martin Schindler trifft auf Michael Smith.

Players Championship Finals: Tag 1 - Session 2 am 22.11. um 20:00 Uhr

1. Runde, es geht über Best of 11 Legs: Unter anderem mit den Matches Mensur Suljovic - Kim Huybrechts, Michael van Gerwen - Luke Humphies, Gabriel Clemens - Mark McGeeney und Rob Cross - Ron Meulenkamp.

Players Championship Finals: Halbfinale und Finale am 24.11. um 20:00 Uhr

Über jeweils Best of 21 Legs geht es in englischen Minehead zunächst um die Plätze im Finale und dann um 100.000 Pfund für den Sieger im letzten Turnier vor der Weltmeisterschaft.

