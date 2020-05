PDC Home Tour-Livestream: PDC Home Tour Play-Offs: Gruppe 4 am 29.05.

Die 32 Gruppensieger aus der ersten Runde des Turniers, bei dem die Spieler aufgrund der Corona-Pandemie per Videochat von zu Hause aus gegeneinader antreten, spielen jetzt in acht neuen Gruppen um den Einzug ins Halbfinale. Pro Abend spielen die vier Kontrahenten einer Gruppe, jeder gegen jeden in best of 11 legs, einen Gruppensieger aus. Gruppe 4: Dave Chisnall, Damon Heta, Darren Webster und Geert Nentjes.



Die Play-Offs der PDC Home Tour: Gespielt wird in 8 Gruppen zu je 4 Spieler, jeder gegen jeden. Nur die Gruppensieger kommen weiter. Start am 26. Mai mit Gruppe 1: Weltmeister Peter Wright trifft auf Cristo Reyes, Jelle Klaasen und Ryan Murray.

Gruppe 2: Stephen Bunting, Mike De Decker, Glen Durrant und Alan Tabern.

Gruppe 3: Gary Anderson, Nick Kenny, Luke Humphries und Jamie Lewis.

