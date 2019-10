Paddy Power Champions League of Darts-Livestream: Champions League of Darts: Tag 2 - Session 1 am 20.10.

Zum vierten Mal findet die Champions League of Darts bereits statt, die im letzten Jahr Gary Anderson gewinnen konnte. In der 1. Session am 2. Tag werden die Halbfinalisten ermittelt.

Kommentator: Elmar Paulke / Experte: Rene Eidams



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Champions League of Darts: Tag 2 - Session 1 am 20.10. um 14:00 Uhr!

Paddy Power Champions League of Darts Livestreams

Champions League of Darts: Tag 1 - Session 1 am 19.10. um 14:15 Uhr

2018 siegte Gary Anderson gegen seinen Landsmann Peter Wright mit 11:4 und gewann damit zum ersten Mal die Champions League.

Kommentator: Elmar Paulke / Experte: Rene Eidams

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Champions League of Darts: Tag 1 - Session 2 am 19.10. um 19:30 Uhr

Die acht führenden Spieler der PDC-Weltrangliste sind startberechtigt für die Champions League of Darts, dabei ist der Stichtag nach dem World Matchplay.

Kommentator: Elmar Paulke / Experte: Rene Eidams

Champions League of Darts: Halbfinale und Finale am 20.10. um 19:30 Uhr

Die besten acht Spieler der PDC-Weltrangliste kämpfen in Leicester um den Sieg der 4. Auflage der Champions League of Darts. Der Sieger kassiert 100.000 Pfund.

Kommentator: Elmar Paulke / Experte: Rene Eidams

DAZN kostenlos testen

Wer gerne und viel Sport schaut, ist bei DAZN genau richtig aufgehoben. Der Streaming-Dienst bietet jährlich über 8.000 Live-Events aus der Welt des Sports an. Neben Fußball und US-Sport kann man auf DAZN auch andere Sportarten wie Tennis, Darts und Boxen sehen.

Und das Beste daran: Jeder kann DAZN 30 Tage kostenlos testen und sich vom Angebot sowie der Qualität überzeugen. Sollte man unzufrieden sein, kann die Mitgliedschaft mit wenigen Klicks gekündigt werden.

Welche Sportarten zeigt DAZN?

DAZN bietet für zahlreiche Top-Spiele aus den europäischen Fußballigen Livestreams an. Mittlerweile hat DAZN Rechte für die Champions League, Europa League und sogar für Bundesliga (Freitagsspiele, sonntags um 13.30 Uhr und Montagsspiele). Zudem kommen Fans der Primera Division, der Ligue 1 und der Serie A kommen beim Streaming-Anbieter voll auf ihre Kosten.

Durch den Erwerb der Übertragungsrechte an der NFL, der NHL, der MLB und der NBA wird DAZN auch als "Home of the US-Sport" bezeichnet. Neben Fußball und US-Sport berichtet DAZN darüber hinaus auch über Tennis, Rugby, Darts, Hockey, Boxen, Golf, Volleyball, MMA, Kickboxen und Snooker.

Dabei sondiert DAZN stets den Markt, wodurch sich das Angebot im Laufe der Zeit erweitern kann.

Wie kann ich meinen DAZN-Account reaktivieren?

DAZN bietet dir die Möglichkeit, den Account zu pausieren. Wenn man dies macht, kann man einen Zeitpunkt auszuwählen, zu dem der Account automatisch wieder angemeldet werden soll. Dabei kann das Datum aber auch jederzeit nachträglich geändert werden. Das funktioniert, indem man sich bei DAZN einloggt. Dort kann auch der Reaktivierungsvorgang abgebrochen werden.

Abgesehen davon gibt es die Möglichkeit, DAZN umgehend wieder zu aktivieren. Möchte man dies tun, muss man sich auf der Startseite mit seinen Login-Daten anmelden. Anschließend wird man nach den Zahlungsdetails gefragt. Sind diese bestätigt worden, wird DAZN umgehend reaktiviert.