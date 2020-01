NBA-Livestream: Trail Blazers @ Rockets am 12.12.

In der NBA kommt es zum Duell zwischen den Portland Trail Blazers und den Houston Rockets. Die Texaner um Starspieler James Harden werden versuchen, vor heimischem Publikum einen Sieg einzufahren und damit wichtige Punkte zu holen. Favorisiert sind allerdings die Gäste aus Portland, die bislang eine ganz starke Saison spielen und deshalb auch vorne in der Western Conference anzufinden sind.



Die Mavericks gehören zu den wenigen Teams, die in dieser Saison die Lakers schon bezwangen. Im vierten Duell der laufenden Regular Season wollen die Gastgeber ein weiteres Zeichen im Westen setzen.

Kommenator: Lukas Schönmüller / Experte: Alexander Vogel

Die Jazz könnten an die Spitze in der Western Conference heranrücken, wenn sie ein paar Siege aneinanderreihen. In Washington bei einem der schwächsten Teams des Ostens ist auf jeden Fall ein Erfolg eingeplant.

Kommentator: Lukas Schönmüller / Experte: Alexander Vogel

Den Spurs droht zum ersten Mal seit der Saison 1996/97 ein Jahr mit einer negativen Bilanz, wenn es so weitergeht. Dagegen würde der erste Sieg in Toronto seit drei Jahren helfen.

Kommentator: Benni Zander

DAZN bietet für zahlreiche Top-Spiele aus den europäischen Fußballigen Livestreams an. Mittlerweile hat DAZN Rechte für die Champions League, Europa League und sogar für Bundesliga (Freitagsspiele, sonntags um 13.30 Uhr und Montagsspiele). Zudem kommen Fans der Primera Division, der Ligue 1 und der Serie A kommen beim Streaming-Anbieter voll auf ihre Kosten.

Durch den Erwerb der Übertragungsrechte an der NFL, der NHL, der MLB und der NBA wird DAZN auch als "Home of the US-Sport" bezeichnet. Neben Fußball und US-Sport berichtet DAZN darüber hinaus auch über Tennis, Rugby, Darts, Hockey, Boxen, Golf, Volleyball, MMA, Kickboxen und Snooker.

Dabei sondiert DAZN stets den Markt, wodurch sich das Angebot im Laufe der Zeit erweitern kann.

Im August 2016 wurde der Streaming-Dienst DAZN von der Perform Group (heute: DAZN Media) ins Leben gerufen. Seitdem ist DAZN stetig gewachsen und hat mittlerweile nicht nur Rechte für internationalen Spitzenfußball erworben, sondern auch für die US-Ligen NBA, NFL und MLB. DAZN wird deshalb auch das "Netflix des Sports" genannt.