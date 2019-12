NBA-Livestream: Rockets @ Raptors am 06.12.

Titelverteidiger Toronto kommt bislang auch ohne Kawhi Leonard ordentlich zurecht und spielt wie Houston ganz vorne mit.

Kommentator: Flo Pertsch



NBA Livestreams

Jazz @ 76ers am 03.12. um 01:00 Uhr

Anfang November gewannen die Jazz nach vier Niederlagen in Folge zum ersten Mal wieder gegen die 76ers, aktuell sind beide in der noch recht jungen Saison auf einem ordentlichen Kurs in Richtung Playoffs.

Kommentator: Christoph Stadtler / Experte: Etienne Effenberg

Lakers @ Nuggets am 04.12. um 03:00 Uhr

Das erste Duell dieser beiden Teams in der laufenden Saison, es geht langfristig um die Spitzenposition im Westen. Seit acht Jahren haben die Lakers in der Regular Season keine positive Bilanz mehr gegen die Nuggets hinbekommen.

Kommentator: Lukas Schönmüller / Experte: Ole Frerks

Lakers @ Jazz am 05.12. um 03:00 Uhr

Das 95:86 im ersten Duell dieser Saison war der zweite Sieg der Lakers gegen die Jazz in Folge. Acht Jahre ist es her, dass das dem Team aus LA zuletzt gelang, jetzt können die Gäste zum ersten Mal seit knapp elf Jahren zum dritten Mal in Serie gegen Utah gewinnen.

Kommentator: Lukas Schönmüller / Experte: Alex Vogel

