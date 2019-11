NBA-Livestream: Pelicans @ Nets am 05.11.

Die Pelicans kämpfen ohne den verletzten Zion Williamson um den Anschluss an die vorderen Plätze in der Eastern Conference.

Kommentator: Flo Pertsch



Pelicans @ Thunder am 02.11. um 22:00 Uhr

Zion Williamson wurde am rechten Knie operiert und fällt noch wochenlang aus - ohne ihren Top-Rookie gehören die Pelicans bislang zu den schlechtesten Teams der Liga.

Kommentator: Christoph Stadtler / Experte: Demond Greene

Bulls @ Pacers am 03.11. um 23:00 Uhr

Die Chicago Bulls reisen nach Indianapolis und treffen im Bankers Life Fieldhouse auf die Pacers, beide Teams sind nicht gut in die neue Saison gestartet.

Kommentator: Martin Gräfe

Jazz @ Clippers am 04.11. um 03:00 Uhr

Top-Spiel im Westen: Die rundum erneuerten Utah Jazz reisen nach Los Angeles und treffen auf Kawhi Leonards Clippers.

Kommentator: Lukas Schönmüller / Experte: Etienne Effenberg

