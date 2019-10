NBA-Livestream: NBA 360 - Die Konferenz am 26.10.

Die große NBA Konferenz mit den Begegnungen Raptors @ Celtics, Timberwolves @ Hornets, Knicks @ Nets, Bulls @ Grizzlies, Mavericks @ Pelicans, Wizards @ Thunders, Suns @ Nuggets sowie Trail Blazers @ Kings.





Pelicans @ Raptors am 23.10. um 02:00 Uhr

Die Pelicans sind zu Gast beim Titelverteidiger: doch die Rollen werden dieses Jahr neu verteilt. Die Pelicans sind mit ihrem Nummer 1 Pick Zion in Aufbruchsstimmung. Während die Raptors den Weggang von Superstar Kawhi verkraften mussten.

Lakers @ Clippers am 23.10. um 04:30 Uhr

Opening Night in der NBA! Und zum Auftakt treffen direkt zwei Titelfavoriten aufeinander. Im "Battle of L.A." hat es Neu-Clipper Kawhi Leonard mit LeBron James, Anthony Davis und den Lakers zu tun.

Moderator: Christoph Stadtler / Kommentator: Freddy Harder / Experte: Alexander Vogel

Celtics @ 76ers am 24.10. um 01:30 Uhr

Die 76ers empfangen ihre Erzrivalen aus Boston, welche vier der letzten fünf Spiele gegen Philadelphia für sich entscheiden konnten.

Kommentator: Stefan Koch / Experte: Seb Dimitru

