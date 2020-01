NBA-Livestream: Lakers @ Nets am 24.01.

Kommentator: Freddy Harder / Experte: Demond Greene



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Lakers @ Nets am 24.01. um 02:00 Uhr!

NBA Livestreams

Lakers @ Celtics am 21.01. um 01:30 Uhr

Die berühmteste Rivalität im Basketball ist auch in dieser Saison ein Topspiel: Sowohl die Lakers als auch die Celtics haben in ihrer jeweiligen Conference eine Spitzenplatzierung vor Augen. In der vergangenen Saison gewannen die Lakers dank eines Buzzer Beaters von Rajon Rondo 129:128 in Boston.

Kommentator: Christoph Stadtler / Experte: Alexander Vogel

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Warriors @ Trail Blazers am 21.01. um 04:00 Uhr

Kommentator: Stefan Koch

Bucks @ Hornets am 24.01. um 21:00 Uhr

Die Hornets sind auf dem Weg, zum vierten Mal in Folge die Playoffs zu verpassen - die Bucks dagegen sind einer der offensichtlichsten Titelkandidaten und möchten auswärts ähnlich zermalmend gewinnen wie im ersten Duell der Saison zu Hause, als es ein 137:96 setzte.

Kommentator: Freddy Harder / Experte: Alexander Vogel

DAZN als Heimat von zahlreichen Box-Highlights

DAZN ist stets auf der Suche nach Sport-Highlights, die auf der Plattform übertragen werden können. In diesem Kontext hat der Streaming-Dienst regelmäßig ausgewählte Box-Events im Programm. In der Vergangenheit übertrug DAZN beispielsweise den Mega-Fight zwischen Floyd Mayweather und Conor McGregor.

Was bedeutet DAZN?

Der Begriff DAZN kommt aus dem Englischen und wird "Da Zone" ausgesprochen. Diese Aussprache ist eine Anlehnung an The Zone, was wortwörtlich im Deutschen so viel wie "die Zone" bedeutet.

Gemeint wird damit aber der Zustand, in dem man sich befindet, wenn man Sport schaut und sich komplett auf das Sportereignis konzentriert. Im deutschen Sprachgebrauch kommt der Begriff "Tunnelblick" diesem Zustand am nächsten.

Wie kann ich mich bei DAZN anmelden?

Die Anmeldung bei DAZN ist unkompliziert und dauert nicht lange. Um es so einfach wie möglich zu gestalten, kann man sich bei DAZN über verschiedene Geräte anmelden.

Web-Browser

iPhone, iPad oder Apple TV

Amazon-Gerät

Smart TV oder Spielekonsole

Unabhängig vom Gerät muss man für den kostenlosen Probemonat lediglich den Vor- und Nachnamen, die E-Mail-Adresse und Informationen zu den Zahlungsdetails angeben. Der erste Monat ist dann kostenlos, danach kostet das Abonnement 11,99 Euro. Sollte man die Mitgliedschaft wieder kündigen wollen, sind lediglich ein paar Klicks nötig.