NBA-Livestream: Jazz @ Heat am 24.12.

Kommentator: Mannie Winter



Mavericks @ 76ers am 21.12. um 02:00 Uhr

Für Dallas in der Western Conference und für Philadelphia in der Eastern Conference steht ein guter Playoff-Platz in Aussicht - wenn es so weitergeht. Dafür wäre ein Sieg im direkten Duell schon praktisch.

Kommentator: Martin Gräfe / Experte: Dre Voigt

Jazz @ Hornets am 21.12. um 23:00 Uhr

Kommentator: Martin Gräfe / Experte: Dre Voigt

Clippers @ Thunder am 23.12. um 01:00 Uhr

Die Clippers gewannen das erste Duell der Saison zu Hause gegen OKC 90:88 und stehen aktuell im Westen deutlich besser da als die Thunder.

Kommentator: Flo Pertsch / Experte: Ole Frerks

