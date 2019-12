NBA-Livestream: Grizzlies @ Nuggets am 28.12.

Die Nuggets haben sechs der vergangenen acht Spiele gegen die Grizzlies gewonnen. Beim 131:114 Mitte November punktete Denver so beliebig wie sonst noch nicht in dieser Saison.

Kommentator: Flo Pertsch



Celtics @ Raptors am 25.12. um 18:00 Uhr

Beide Teams gehören zum fünfköpfigen Verfolgerfeld im Osten hinter den Bucks und lieferten sich zuletzt meist enge Duelle: In den vergangenen beiden Regular Seasons gewannen jeweils sowohl die Celtics als auch die Raptors zwei der Spiele gegeneinander.

Kommentator: Lukas Schönmüller / Experte: Dre Voigt

Bucks @ 76ers am 25.12. um 20:30 Uhr

In der Eastern Conference werden mehrere Teams den 76ers die Daumen drücken, damit die Bucks an der Spitze nicht enteilen.

Kommentator: Freddy Harder / Experte: Alexander Vogel

Bucks @ Hawks am 28.12. um 01:30 Uhr

Das dritte Duell der Saison zwischen den Bucks und den Hawks, bis jetzt gewann Favorit Milwaukee sowohl zu Hause als auch auswärts gegen das schwache Atlanta.

Kommentator: Martin Gräfe / Experte: Alexander Vogel

