NBA-Livestream: Clippers @ Pacers am 10.12.

Für die Clippers geht es um einen Platz unter den Top 4 im Westen, die Pacers beanspruchen im Osten auch in dieser Saison einen Playoff-Platz. Im direkten Duell gewann das Team aus LA nur eins der vergangenen sechs Spiele - und zwar das bislang leztzte im März dieses Jahres.

Kommentator: Stefan Koch / Experte: Alexander Vogel



Rockets @ Raptors am 06.12. um 01:30 Uhr

Titelverteidiger Toronto kommt bislang auch ohne Kawhi Leonard ordentlich zurecht und spielt wie Houston ganz vorne mit.

Kommentator: Flo Pertsch

Nuggets @ Celtics am 07.12. um 02:00 Uhr

Das 96:92 der Nuggets vor ein paar Wochen war Denvers dritter Sieg gegen Boston in Folge. Beide Mannschaften spielen in ihrer Conference um die vordersten Plätze.

Kommentator: Christoph Stadtler / Experte: Dre Voigt

Raptors @ 76ers am 09.12. um 00:00 Uhr

Im kommenden Frühling könnte das auch eine Playoff-Paarung im Osten sein, beide Teams spielen oben mit. Das erste Duell der Saison gewann Meister Toronto zu Hause 101:96.

Kommentator: Flo Pertsch / Experte: Steffen Hamann

