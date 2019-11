Basketball Champions League-Livestream: Bonn - PAOK am 04.12.

Tabellenführer Bonn versucht sich mit einem Sieg gegen formschwache Griechen an der Spitze der Gruppe D abzusetzen.

Kommentator: Alexander Vogel



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Bonn - PAOK am 04.12. um 20:00 Uhr!

Basketball Champions League Livestreams

Vechta - Burgos am 03.12. um 20:00 Uhr

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Teneriffa - Bamberg am 03.12. um 20:30 Uhr

Nach einem fürchterlichen Auftakt mit zwei heftigen Niederlagen gewannen die Bamberger zuletzt viermal in Folge und rechnen sich jetzt in Gruppe C auch beim ungeschlagenen Tabellenführer Teneriffa Chancen aus.

Kommentator: Alexander Vogel

DAZN und die Bundesliga-Highlights

Der Streamingdienst ist stets auf der Suche nach neuen Rechten. So zeigt DAZN seit Beginn der Saison 2017/18 nicht nur Livestreams aus internationalen Top-Ligen, sondern hat auch die Bundesliga im Portfolio.

Nur 40 Minuten nach Abpfiff kann man sich auf DAZN die Highlights der Bundesliga-Partien anschauen. Dafür werden keine zusätzlichen Kosten fällig, man muss sich lediglich das Abonnement für 11,99 Euro im Monat sichern.

Qualität bei DAZN

DAZN strahlt alle seine Streams in HD aus. Außerdem bietet DAZN einige Features, um dem User eine bestmögliche Qualität zu bieten. So kann man beliebig zurückspulen und sich die Szenen seiner Wahl erneut anzuschauen.

DAZN als Heimat von zahlreichen Box-Highlights

DAZN ist stets auf der Suche nach Sport-Highlights, die auf der Plattform übertragen werden können. In diesem Kontext hat der Streaming-Dienst regelmäßig ausgewählte Box-Events im Programm. In der Vergangenheit übertrug DAZN beispielsweise den Mega-Fight zwischen Floyd Mayweather und Conor McGregor.