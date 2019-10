MLB-Livestream: Braves @ Cardinals (Spiel 3) am 06.10.

​Atlanta, Sieger der Eastern Division der Narional League, geht leicht favorisiert in das Duell mit St. Louis, ihrerseits Sieger der Central Divison der National League.



MLB Livestreams

Nationals @ Dodgers (Spiel 2) am 05.10. um 03:37 Uhr

Bevor die Best-of-Five-Serie erstmals in Washington stattfindet, treffen sich die Dodgers und die Nationals vorher zu Spiel 2 im Dodger Stadium in Los Angeles.

Twins @ Yankees am 05.10. um 23:07 Uhr

Die letzten zwei Begegnungen der beiden Teams konnten die Yankees für sich entscheiden.

Dodgers @ Nationals (Spiel 3) am 07.10. um 01:45 Uhr

Im Nationals Park sind die Los Angeles Dodgers zu Gast bei den Washington Nationals.

