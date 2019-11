NFL-Livestream: Bears @ Rams am 18.11.

Seit der Rückkehr der Rams nach LA trafen beide Teams einmal in Chicago aufeinander, die Bears gewannen vor einem Jahr 16:5 - jetzt begegnen sie sich in Los Angeles und brauchen beide unbedingt einen Sieg, um im Rennen um die Playoffs zu bleiben.

Kommentator: Franz Büchner / Experte: Flo Berrenberg



NFL Livestreams

Steelers @ Browns am 15.11. um 02:20 Uhr

Um den Ravens in der AFC Nord noch auf den Fersen zu bleiben benötigen die Steelers unbedingt einen Sieg gegen die Browns.

Kommentator: Martin Pfanner / Experte: Ingo Seibert

RedZone - Week 11 am 17.11. um 19:00 Uhr

"Every touchdown from every game on sunday afternoon": Diesmal in der Konferenz u. a. die Partien Ravens @ Texans, Panthers @ Falcons, Dolphins @ Bills (ab 19 Uhr), sowie 49ers @ Cardinals (ab 22:05 Uhr) und Eagles @ Patriots (ab 22:25 Uhr).

