Nike launcht Just-Do-It-Kampagne: "Du tust es nie nur für Dich"

Leroy Sane, Mario Götze und Giulia Gwinn sind Gesichter der Nike-Kampagne. "Du tust es nie nur für Dich" soll Kids zu Sport und Bewegung motivieren.

Der Sportartikelhersteller Nike hat am Montag seine neue Just Do It-Kampagne mit dem Claim "Du tust es nie nur für Dich" vorgestellt. Ziel der Kampagne ist es, Kinder in Deutschland zu animieren, nicht die Lust an sportlicher Betätigung in ihrer Freizeit zu verlieren.

Dabei werden vor allem junge und aufstrebende Sportstars wie etwa Leroy Sane porträtiert und ihre Geschichten erzählt. Durch "Du tust es nur für Dich" soll Bewegung und Sport "wieder an Bedeutung gewinnen", heißt es in einer Presseerklärung des Unternehmens.

"Mit dieser Kampagne schlagen wir ein neues Kapitel für die Marke Nike in Deutschland und für den Sport auf", erklärt Sebastian Niemeyer, Brand & Marketing Lead für Nike in Zentraleuropa. "Für die Kids von heute kann Sport mehr bedeuten als Wettkampf und Medaillen. Es ist die Kraft des Sports, Menschen zusammenzubringen, sie zu inspirieren und damit ihre Community voranzubringen - das zählt."

Zu den Gesichtern der Kampagne zählen unter anderem Basketballer Moritz Wagner, Leichtathletin Gesa Krause, Boxerin Zeina Nassar sowie die Fußballer Mario Götze, Leroy Sane und Giulia Gwinn.