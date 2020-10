FIFA 21, Datum und Release: Wann erscheint das neue FIFA?

Der neue Teil der beliebtesten Fußballsimulation steht in den Startlöchern: FIFA 21. SPOX verrät Euch, wann das neue FIFA auf dem Markt erscheint und wie viel das Videospiel kostet.

Kylian Mbappe ziert das Cover von FIFA 21 in diesem Jahr. Noch beim vergangenen Teil gab es mit Eden Hazard, Virgil van Dijk und Zinedine Zidane gleich drei Coverstars.

FIFA 21, Release: Wann erscheint das neue FIFA?

Die Standard-Edition von FIFA 21 erscheint am kommenden Freitag (9. Oktober). Solltet Ihr aber die Champions- oder Ultimate-Edition des Spiels vorbestellt haben, könnt Ihr den neusten Teil der beliebtesten Fußballsimulation bereits heute, also am 6. Oktober, spielen.

Wer sich keine Sonderedition gesichert hat und nicht bis Freitag warten will bzw. kann, kann auf einen Glückstreffer in den Läden hoffen. Wahre Kenner der Videospiel-Reihe wissen, dass einige Händler bereits vor dem offiziellen Release einige Ausgaben zum Verkauf anbieten.

Darüber hinaus wird FIFA 21 auch für die Next-Gen-Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X veröffentlicht. Allerdings kommen die beiden Konsolen erst Mitte November heraus, weshalb auch hier noch Geduld angebracht ist.

Solltet Ihr Euch FIFA bereits für die Playstation 4 oder Xbox One holen, müsst Ihr das Spiel aber nicht zweimal erwerben. Ihr könnt FIFA 21 für die Next-Gen-Version in den jeweiligen Stores kostenlos upgraden.

FIFA 21 vor offiziellem Release spielen: So geht's

Seit dem 1. Oktober haben die Abonnenten von EA Play die Möglichkeit, FIFA 21 für insgesamt zehn Stunden zu spielen. Wenn Ihr kein Mitglied seid, könnt Ihr ab dem 9. Oktober FIFA 21 für weitere zehn Stunden spielen. Allerdings nur, wenn Ihr das Spiel nicht gekauft habt.

Durch die Mitgliedschaft bekommt Ihr im Verlauf der Saison von FIFA ULTIMATE TEAM XP-Boosts und verschiedene Items.

Das Abonnement kostet Euch 3,99 im Monat oder 24,99 Euro pro Jahr. Neben FIFA könnt Ihr auch weitere EA-Spiele wie Madden 21 früher als andere spielen.

FIFA 21, Preis: Das kosten die verschiedenen Editionen

Wie gewohnt könnt Ihr FIFA 21 in unterschiedlichen Editionen erwerben. Mit der Standard Edition bekommt Ihr bis zu drei seltene Gold-FUT 21-Packs (drei Wochen lang wöchentlich ein Pack).

Diese Vorteile bringt die Champions Edition mit sich: Drei Tage Vorabzugriff (Spiele ab 6. Oktober), bis zu 12 seltene Gold-FUT 21-Packs (12 Wochen lang wöchentlich ein Pack), ein Coverstar-FUT-Leihobjekt für fünf FUT-Partien, ein Karrieremodus-Nachwuchstalent aus der eigenen Jugend mit Weltklasse-Potenzial, ein FUT Ambassador-Leihspielerwahl (Wähle eins von drei Spielerobjekten für drei FUT-Partien) und Special Edition-FUT-Trikots und Stadionobjekte.

Folgende Features hält die Ultimate Edition für Euch parat: Drei Tage Vorabzugriff (Spiele ab 6. Oktober), Karrieremodus-Nachwuchstalent aus der eigenen Jugend mit Weltklasse-Potenzial, bis zu 24 seltene Gold-FUT 21-Packs (zwölf Wochen lang zwei pro Woche), ein Coverstar-FUT-Leihobjekt für fünf FUT-Partien, einen FUT Ambassador-Leihspielerwahl (Wähle eins von drei Spielerobjekten für drei FUT-Partien) und Special Edition-FUT-Trikots und Stadionobjekte.

FIFA 21: Die Preise

Plattform Standard Edition Champions Edition Ultimate Edition PlayStation 4 69,99€ 89,99€ 99,99€ Xbox One 69,99€ 89,99€ 99,99€ PC 59,99€ - 89,99€ Nintendo Switch 49,99€ - -

Vier Bayern-Stars in den Top 10: Die besten deutschen Spieler in FIFA 21 © ea.com 1/31 Am 6. Oktober erscheint mit FIFA 21 die 28. Auflage des Videospiel-Klassikers von EA Sports. Wir blicken vorab auf die Gesamtstärken und zeigen die Top 30 der deutschen Spieler. © imago images / Laci Perenyi 2/31 Platz 28 – Kerem Demirbay (Bayer Leverkusen): 81 Gesamtstärke (Potenzial 84) © imago images / Revierfoto 3/31 Platz 28 – Jonathan Tah (Bayer Leverkusen): 81 Gesamtstärke (Potenzial 86) © imago images / Laci Perenyi 4/31 Platz 28 – Lukas Klostermann (RB Leipzig): 81 Gesamtstärke (Potenzial 85) © imago images / ULMER 5/31 Platz 21 – Oliver Baumann (TSG Hoffenheim): 82 Gesamtstärke (Potenzial 83) © imago images / PanoramiC 6/31 Platz 21 – Kevin Volland (AS Monaco): 82 Gesamtstärke © imago images / PanoramiC 7/31 Platz 21 – Julian Draxler (Paris Saint-Germain): 82 Gesamtstärke (Potenzial 83) © imago images / Laci Perenyi 8/31 Platz 21 – Karim Bellarabi (Bayer Leverkusen): 82 Gesamtstärke © imago images / Pius Koller 9/31 Platz 21 – Antonio Rüdiger (FC Chelsea): 82 Gesamtstärke (Potenzial 84) © imago images / Team 2 10/31 Platz 21 – Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach): 82 Gesamtstärke (Potenzial 83) © imago images / Laci Perenyi 11/31 Platz 21 – Emre Can (Borussia Dortmund): 82 Gesamtstärke (Potenzial 85) © imago images / Sportimage 12/31 Platz 17 – Mesut Özil (FC Arsenal): 83 Gesamtstärke © imago images / Independent Photo Agency 13/31 Platz 17 – Sami Khedira (Juventus Turin): 83 Gesamtstärke © imago images / Matthias Koch 14/31 Platz 17 – Max Kruse (Union Berlin): 83 Gesamtstärke © imago images / Bernd König 15/31 Platz 17 – Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt): 83 Gesamtstärke © imago images / ZUMA Wire 16/31 Platz 13 – Ilkay Gündogan (Manchester City): 84 Gesamtstärke © imago images / ActionPictures 17/31 Platz 13 – Leon Goretzka (FC Bayern): 84 Gesamtstärke (Potenzial 88) © imago images / Kirchner-Media 18/31 Platz 13 – Julian Brandt (Borussia Dortmund): 84 Gesamtstärke (Potenzial 88) © imago images / PRiME Media Images 19/31 Platz 13 – Kai Havertz (FC Chelsea): 84 Gesamtstärke (Potenzial 93) © imago images / Thomas Frey 20/31 Platz 9 – Thomas Müller (FC Bayern): 85 Gesamtstärke © imago images / Sportimage 21/31 Platz 9 – Bernd Leno (FC Arsenal): 85 Gesamtstärke (Potenzial 87) © imago images / kolbert-press 22/31 Platz 9 – Serge Gnabry (FC Bayern): 85 Gesamtstärke (Potenzial 87) © imago images / Philippe Ruiz 23/31 Platz 9: NIKLAS SÜLE (Abwehr, Bayern München) - Gesamtstärke 85 (Potenzial 90) © imago images / Sportimage 24/31 Platz 7: TIMO WERNER (Angriff, FC Chelsea) - Gesamtstärke 86 (Potenzial 89) © imago images / ULMER Pressebildagentur 25/31 Platz 7: LEROY SANE (Mittelfeld, Bayern München) - Gesamtstärke 86 (Potenzial 90) © imago images / Sven Simon 26/31 Platz 4: MATS HUMMELS (Abwehr, Borussia Dortmund) - Gesamtstärke 87 © imago images / Laci Perenyi 27/31 Platz 4: MARCO REUS (Angriff, Borussia Dortmund) - Gesamtstärke 87 © imago images / ActionPictures 28/31 Platz 4: JOSHUA KIMMICH (Mittelfeld, Bayern München) - Gesamtstärke 87 (Potenzial 90) © imago images / Thomas Frey 29/31 Platz 2: MANUEL NEUER (Tor, Bayern München) - Gesamtstärke 89 © imago images / ZUMA Wire 30/31 Platz 2: TONI KROOS (Mittelfeld, Real Madrid) - Gesamtstärke 89 © imago images / Poolfoto UCL 31/31 Platz 1: MARC-ANDRE TER STEGEN (Tor, FC Barcelona) - Gesamtstärke 90 (Potenzial 93)

FIFA 21: Die Coverstars der letzten Spiele