EA Sports hat eine jahrelange Tradition gebrochen: In diesem Jahr wird der Spielhersteller keine Demo-Version von FIFA 21 veröffentlichen. Wieso das so ist und ob sich der Start von FIFA 21 dadurch vielleicht sogar verschiebt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

FIFA 21: Wieso gibt es in diesem Jahr keine Demo?

In einem kurzen Twitter-Statement erklärte EA, dass es in diesem Jahr keine Demoversion zu FIFA 21 geben werde. "Wir veröffentlichen keine Demo für FIFA 21. Stattdessen haben wir uns dafür entschieden, die Zeit unserer Entwickler darauf zu fokussieren, das bestmögliche Spielerlebnis für Current- und Next-Gen-Konsolen zu liefern", lautete das Statement.

Die Begründung verwundet ein wenig, da der Spielstart bereits bevorsteht. Eigentlich war erwartet worden, dass ab dem 21. September die Demo verfügbar gewesen wäre. Jahrelang konnten sich die Fans der FIFA-Reihe darauf verlassen, knapp zwei Wochen vor dem Release erste Bälle über das virtuelle Grün zu spielen und ihre Kaufentscheidung abzuwägen. Meist waren acht Teams vorhanden, mit denen ein bisschen gekickt werden konnte, um ein Gefühl für die neuste Ausgabe des Spiels zu bekommen.

FIFA 21: Verschiebt sich der Release?

Nein, der Release ist weiterhin für den 9. Oktober geplant. Wenn Ihr EA Access abonniert habt, könnt Ihr am 1. Oktober für zehn Stunden die FIFA-Version Probe spielen. Solltet Ihr Euch die Ultimate- oder die Champions-Edition gekauft haben, könnt Ihr bereits am 6. Oktober loslegen.

FIFA 21: Wie teuer ist das Spiel? Preis, Kosten

Für die Playstation 4 und Xbox One kostet FIFA 21 Euch offiziell 69,99 Euro. Für die Champions- und Ultimate-Edition werden sogar 89,99 Euro bzw. 99,99 Euro fällig. Für PC- und Nintendo-Switch-Spieler ist die Version kostengünstiger zu erwerben.

Sobald die PlayStation 5 und die Xbox Series X verfügbar ist, wird auch FIFA auf diesen Konsolen zu spielen sein.

Wie in den Jahren zuvor liegt es an Eurem Händel, für welchen Preis Ihr das Spiel erhaltet. SPOX-Geheimtipp: In manchen Märkten wird die Version bereits am 8. Oktober verkauft.

Plattform Standard Edition Champions Edition Ultimate Edition Playstation 4 69,99€ 89,99€ 99,99€ Xbox One 69,99€ 89,99€ 99,99€ PC 59,99€ - 89,99€ Nintendo Switch 49,99€ - -

FIFA 21: Diese Änderungen gibt es im Karrieremodus

In den vergangenen Jahren wurde der Karrieremodus oft nur stiefmütterlich behandelt. Wenn Ihr eine Partie mal nicht selbst spielen wolltet, wurde Euch die Partie nur durchsimuliert und Ihr hattet keine Möglichkeit, ins Spiel einzugreifen.

Das hat nun ein Ende: Ihr könnt nun die ganze Zeit lang sehen, wo der Ball ist und wie sich die Spieler auf dem Spielfeld bewegen. Außerdem könnt Ihr Euch auch zu jeder Zeit "selbst einwechseln". Das heißt: Wenn Eurer Team hintenliegt oder Ihr den Sieg selber eintüten wollt, könnt Ihr jederzeit ins Spielgeschehen eingreifen und die verbleibenden Minuten spielen. Ihr könnt aber auch wieder in den Simuliermodus zurückwechseln.

Ihr könnt während der Simulation nun aber auch Änderungen vornehmen: Ihr könnt auswechseln und die Formation ändern. Zusätzlich könnt Ihr die Fitness der Spieler, die Spielerbewertungen und -statistiken ansehen. In der Simulation könnt Ihr nun auch die Kommentatoren und die Stadionatmosphäre hören.

Zudem sind diese Änderung interessant:

Ein komplett überarbeitetes Trainingsmenü bietet Euch die Möglichkeit, Talente besser zu entwickeln. Einzelne Attribute wie zum Beispiel "Kopfball" konnten vorher nicht verbessert werden. FIFA 21 macht es nun aber möglich.

Die Positionen der Spieler können verändert werden. So könnt Ihr einen Außenverteidiger zum Flügelstürmer umschulen oder einen Stürmer zurückziehen.

FIFA 21 Ratings: Die 100 besten Spieler-Werte bei FIFA 21 © www.ea.com 1/101 Am 9. Oktober erscheint mit FIFA 21 die nächste Auflage des beliebten Fußball-Simulationsspiels von EA Sports. Heute veröffentlichte der Herausgeber die ersten Ratings. Ein Bayern-Star schafft es aufs Treppchen. © imago images / Kirchner-Media 2/101 PLATZ 100: Erling Haaland (Borussia Dortmund) – 84 Gesamtstärke © imago images / Buzzi 3/101 PLATZ 63: Christian Eriksen (Inter Mailand) – 85 © imago images/Insidefoto 4/101 PLATZ 63: Alex Sandro (Piemonte Calcio) – 85 © imago images / PA Images 5/101 PLATZ 63: Kyle Walker (Manchester City) – 85 © imago images 6/101 PLATZ 63: Mauro Icardi (PSG) - 85 © imago images / Buzzi 7/101 PLATZ 63: Diego Godin (Inter Mailand) – 85 © getty 8/101 PLATZ 63: Toby Alderweireld (Tottenham Hotspur) – 85 © imago images / Poolfoto 9/101 PLATZ 63: Peter Gulacsi (RB Leipzig) – 85 © imago images / PA Images 10/101 PLATZ 63: Rodri (Manchester City) – 85 © imago images / LaPresse 11/101 PLATZ 63: Frenkie de Jong (FC Barcelona) – 85 © imago images 12/101 PLATZ 63: Leonardo Bonucci (Piemonte Calcio) – 85 © imago images / Peter Schatz / Pool 13/101 PLATZ 63: Clement Lenglet (FC Barcelona) – 85 © imago images / PRiME Media Images 14/101 PLATZ 63: Bernd Leno (FC Arsenal) – 85 © imago images / Insidefoto 15/101 PLATZ 63: Dries Mertens (SSC Neapel) – 85 © imago images / Alterphotos 16/101 PLATZ 63: Koke (Atletico Madrid) – 85 © imago images / Buzzi 17/101 PLATZ 63: Milan Skriniar (Inter Mailand) – 85 © imago images / Ivan Arlandis 18/101 PLATZ 63: Dani Parejo (FC Villarreal) – 85 © imago images / Overstreet 19/101 PLATZ 63: Leroy Sane (FC Bayern) – 85 © imago images / Jan Huebner 20/101 PLATZ 63: Marcus Rashford (Manchester United) – 85 © imago images / Gribaudi/ImagePhoto 21/101 PLATZ 63: Miralem Pjanic (FC Barcelona) – 85 © imago images / Gribaudi/ImagePhoto 22/101 PLATZ 63: Lorenzo Insigne (SSC Neapel) – 85 © imago images / PRiME Media Images 23/101 PLATZ 63: Ricardo Pereira (Leicester City) – 85 © FC Chelsea 24/101 PLATZ 63: Thiago Silva (Chelsea) – 85 © imago images / HochZwei/Syndication 25/101 PLATZ 63: Matthijs de Ligt (Piemonte Calcio) – 85 © imago images / Eibner Europa 26/101 PLATZ 63: Georginio Wijnaldum (FC Liverpool) – 85 © imago images / Uk Sports Pics Ltd 27/101 PLATZ 63: Sergej Milinkovic-Savic (Lazio Rom) – 85 © imago images / Kirchner-Media 28/101 PLATZ 63: Marco Reus (Borussia Dortmund) – 85 © imago images / VI Images 29/101 PLATZ 63: Hakim Ziyech (Chelsea) – 85 © imago images / Gribaudi/ImagePhoto 30/101 PLATZ 63: Gianluigi Donnarumma (AC Milan) – 85 © imago images / PanoramiC 31/101 PLATZ 63: Memphis Depay (Olympique Lyon) – 85 © imago images / Sven Simon 32/101 PLATZ 63: Timo Werner (Chelsea) – 85 © imago images / PA Images 33/101 PLATZ 63: Riyad Mahrez (Manchester City) – 85 © getty 34/101 PLATZ 63: Luis Alberto (Lazio Rom) – 85 © imago images / Sportfoto Rudel 35/101 PLATZ 63: Kai Havertz (Chelsea) – 85 © imago images / Poolfoto 36/101 PLATZ 63: Thiago (FC Bayern) – 85 © imago images / Poolfoto 37/101 PLATZ 63: Romelu Lukaku (Inter Mailand) – 85 © imago images / Poolfoto 38/101 PLATZ 63: Marquinhos (PSG) – 85 © imago images / Sven Simon 39/101 PLATZ 63: Serge Gnabry (FC Bayern) – 85 © getty 40/101 PLATZ 49: Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach) - 86 © getty 41/101 PLATZ 49: Jordi Alba (FC Barcelona) – 86 © imago images / PA Images 42/101 PLATZ 49: Raphael Varane (Real Madrid) – 86 © imago images / Colorsport 43/101 PLATZ 49: David de Gea (Manchester United) – 86 © imago images / PA Images 44/101 PLATZ 49: David Silva (Real Sociedad) – 86 © imago images / Kirchner-Media 45/101 PLATZ 49: Mats Hummels (Borussia Dortmund) – 86 © imago images / PA Images 46/101 PLATZ 49: Dani Carvajal (Real Madrid) – 86 © imago images / PA Images 47/101 PLATZ 49: Jordan Henderson (FC Liverpool) – 86 © getty 48/101 PLATZ 49: Alejandro Gomez (Atalanta Bergamo) – 86 © imago images / PanoramiC 49/101 PLATZ 49: Gerard Pique (FC Barcelona) – 86 © imago images / panoramiC 50/101 PLATZ 49: Marco Verratti (PSG) – 86 © imago images / PA Images 51/101 PLATZ 49: Paul Pogba (Manchester United) – 86 © imago images / PA Images 52/101 PLATZ 49: Jamie Vardy (Leicester City) – 86 © imago images / Poolfoto 53/101 PLATZ 49: Thomas Müller (FC Bayern) - 86 © getty 54/101 PLATZ 29: Hugo Lloris (Tottenham Hotspur) – 87 © imago images / Buzzi 55/101 PLATZ 29: Giorgio Chiellini (Piemonte Calcio) – 87 © imago images / Alterphotos 56/101 PLATZ 29: Sergio Busquets (FC Barcelona) – 87 © imago images / Poolfoto 57/101 PLATZ 29: Keylor Navas (PSG) – 87 © getty 58/101 PLATZ 29: Fabinho (FC Liverpool) – 87 © getty 59/101 PLATZ 29: Andrew Robertson (FC Liverpool) – 87 © imago images / Action Plus 60/101 PLATZ 29: Bernardo Silva (Manchester City) – 87 © imago images / PA Images 61/101 PLATZ 29: Roberto Firmino (FC Liverpool) – 87 © imago images / ULMER Pressebildagentur/Lingria 62/101 PLATZ 29: Wojciech Szczesny (Piemonte Calcio) – 87 © imago images / PA Images 63/101 PLATZ 29: Aymeric Laporte (Manchester City) – 87 © imago images / Poolfoto 64/101 PLATZ 29: Antoine Griezmann (FC Barcelona) – 87 © imago images / PA Images 65/101 PLATZ 29: Trent Alexander-Arnold (FC Liverpool) – 87 © imago images / ZUMA Wire 66/101 PLATZ 29: Luis Suarez (FC Barcelona) – 87 © imago images / PA Images 67/101 PLATZ 29: Heung-Min Son (Tottenham Hotspur) – 87 © imago images / Team 2 68/101 PLATZ 29: Jadon Sancho (Borussia Dortmund) – 87 © imago images / Poolfoto 69/101 PLATZ 29: Angel Di Maria (PSG) – 87 © imago images / PA Images 70/101 PLATZ 29: Bruno Fernandes (Manchester United) – 87 © imago images / PRiME Media Images 71/101 PLATZ 29: Pierre-Emerick Aubameyang (FC Arsenal) – 87 © imago images / Gribaudi/ImagePhoto 72/101 PLATZ 29: Ciro Immobile (Lazio Rom) – 87 © imago images / PA Images 73/101 PLATZ 29: Luka Modric (Real Madrid) – 87 © imago images / ZUMA Press 74/101 PLATZ 19: Kalidou Koulibaly (SSC Neapel) - 88 © imago images / Poolfoto 75/101 PLATZ 19: Samir Handanovic (Inter Mailand) – 88 © getty 76/101 PLATZ 19: N'Golo Kante (FC Chelsea) – 88 © imago images / Richard Sellers 77/101 PLATZ 19: Ederson (Manchester City) – 88 © imago images / Sportimage 78/101 PLATZ 19: Paulo Dybala (Piemonte Calcio) – 88 © imago images / PRiME Media Images 79/101 PLATZ 19: Raheem Sterling (Manchester City) – 88 © imago images / ZUMA Wire 80/101 PLATZ 19: Eden Hazard (Real Madrid) – 88 © imago images / PA Images 81/101 PLATZ 19: Harry Kane (Tottenham Hotspur) – 88 © imago images / VI Images 82/101 PLATZ 19: Toni Kroos (Real Madrid) – 88 © imago images / Poolfoto 83/101 PLATZ 19: Joshua Kimmich (FC Bayern) – 88 © imago images / PA Images 84/101 PLATZ 13: Thibaut Courtois (Real Madrid) – 89 © imago images / ZUMA Press 85/101 PLATZ 13: Casemiro (Real Madrid) – 89 © imago images / PanoramiC 86/101 PLATZ 13: Karim Benzema (Real Madrid) – 89 © imago images / PA Images 87/101 PLATZ 13: Sergio Agüero (Manchester City) – 89 © getty 88/101 PLATZ 13: Manuel Neuer (FC Bayern) – 89 © imago images / Cordon Press/Miguelez Sports 89/101 PLATZ 13: Sergio Ramos (Real Madrid) – 89 © imago images / Matt Wilkinson 90/101 PLATZ 7: Alisson (FC Liverpool) – 90 91/101 PLATZ 7: Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona) – 90 © imago images / Eibner Europa 92/101 PLATZ 7: Mohamed Salah (FC Liverpool) – 90 © imago images / PA Images 93/101 PLATZ 7: Sadio Mane (FC Liverpool) – 90 © imago images / Poolfoto 94/101 PLATZ 7: Kylian Mbappe (PSG) – 90 © imago images / PRiME Media Images 95/101 PLATZ 7: Virgil van Dijk (FC Liverpool) – 90 © imago images / Agencia EFE 96/101 PLATZ 3: Jan Oblak (Atletico Madrid) – 91 © imago images / Poolfoto 97/101 PLATZ 3: Neymar (PSG) – 91 © imago images / PA Images 98/101 PLATZ 3: Kevin De Bruyne (Manchester City) – 91 © imago images / Poolfoto 99/101 PLATZ 3: Robert Lewandowski (FC Bayern) – 91 © imago images / Gribaudi/ImagePhoto 100/101 PLATZ 2: Cristiano Ronaldo (Piemonte Calcio) – 92 © imago images / Poolfoto 101/101 PLATZ 1: Lionel Messi (FC Barcelona) – 93

