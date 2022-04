Golf - Augusta, Übertragung heute live: Tag 1 des US-Masters im TV, Livestream und Liveticker

Endlich ist es wieder soweit! Zum insgesamt 86. Mal in der Geschichte werden in dieser Woche die Golf US-Masters Augusta, Georgia ausgetragen. Welche Anbieter den ersten Spieltag heute live im TV und Livestream zeigen, erfahrt Ihr hier im Artikel.

Wie jedes Jahr finden die US-Masters von Augusta auch diesmal wieder in der ersten kompletten April-Woche statt. Insgesamt 91 Spieler, sowohl Professionelle als auch Amateure, stehen kurz vor Turnierstart auf der Teilnehmerliste. Doch zumindest bei einem Spieler hängt sein tatsächliches Mitwirken noch in der Schwebe: Die Rede ist vom Golf-Superstar Tiger Woods. Über 683 Wochen am Stück hatte der 46-Jährige einst an der Spitze der Weltrangliste gestanden.

Zahlreiche Eskapaden sowie ein Autounfall zuletzt warfen den zweifachen Familienvater jedoch immer wieder zurück. Doch schon am Wochenende könnten wir den Golf Hall-of-Famer zurück auf dem Grün sehen. So ließ er am 03. April selbst via Twitter verlauten: "Ich werde heute nach Augusta fahren um dort zu trainieren und mich vorzubereiten. Ob ich am Wettbewerb teilnehme, entscheide ich am ersten Spieltag".

Auf einer Pressekonferenz zwei Tage vor dem Start gab er an, dass er sich gut fühle. Woods wird also am Donnerstag ans Tee treten.

Die Teilnahme einer zweiten Golf-Legende ist ebenfalls beschlossene Sache. So wird Bernhard Langer als einziger Deutscher am Turnier im US-Bundesstaat Georgia teilnehmen. Mit 64 Jahren ist er außerdem der älteste aller Spieler.

Golf - Augusta, Übertragung heute live: Tag 1 des US-Masters im TV, Livestream - Datum, Ort, Infos

Wettbewerb: US-Masters

US-Masters Spieltag: 1/4

1/4 Datum: Donnerstag, 07. April

Donnerstag, 07. April Beginn: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Spielort: Augusta National Golf Club

Augusta National Golf Club Preisgeld: 11.500.000$

Golf - Augusta, Übertragung heute live: Tag 1 des US-Masters im TV und Livestream

Die exklusiven Rechte am Golf-Turnier besitzt das Unternehmen Sky. Alle notwendigen Informationen zu den Ausstrahlungszeiten sowie den verschiedenen Übertragungswegen haben wir Euch im folgenden zusammengefasst.

Golf - Augusta, Übertragung heute live: Tag 1 des US-Masters im TV

Die relevanten Flights des ersten Tages werden allesamt nach 21 Uhr ausgetragen. Deshalb startet die Sky-Übertragung auch genau zu diesem Zeitpunkt. Als übertragender Sender fungiert Sky Sport 1 (HD). Zudem bietet Sky eine Free-TV-Übertragung an. Die 3 Löcher 11, 12 und 13, das sogenannte Amen Corner, werden das ganze turnier live zu sehen sein bei skysport.de.

In die Rolle der Kommentatoren schlüpfen Gregor Biernath und Adrian Grosser. Der erste Tag des Turniers findet voraussichtlich gegen 01.30 Uhr sein Ende.

Um das Spektakel nun live bewundern zu können, setzt Sky ein Abo des sogenannten Sport-Paketes voraus. Ein solches ist derzeit für 20€ pro Monat im Jahrestarif zu haben. Neben einer Vielzahl an Inhalten (unter anderem auch alle Spiele der Premier League sowie der 2. Bundesliga) beinhaltet das Angebot auch den Sky Q-Receiver, der das Programm erst auf Euer TV-Gerät bringt. Mehr Informationen dazu findet Ihr hier.

Golf - Augusta, Übertragung heute live: Tag 1 des US-Masters im Livestream

Alternativ zu der Übertragung im linearen Fernsehen besteht auch die Möglichkeit das Event im Livestream zu verfolgen. Dafür bietet Sky gleich zwei unterschiedliche Optionen an.

Die erste Variante schließt sich dabei direkt an das oben beschriebene Sport-Paket an. Dieses umfasst nämlich nicht nur die jeweiligen Inhalte und den Receiver, sondern auch den Zugriff auf die App Sky Go. Hierüber kann das gesamte erworbene Programm auch von unterwegs aus oder sogar On-Demand gesehen werden.

Die zweite Möglichkeit stellt die Plattform Sky Ticket dar. Im Gegensatz zur Alternative bieten sich hier insbesondere zwei Vorteile auf: Zum einen die Freiheit, sich nicht gleich ein ganzes Jahr binden zu müssen. Denn: Sky Ticket stellt allein Euch vor die Entscheidung, ob Ihr eine Mitgliedschaft von nur einem Monat oder doch einem ganzen Jahr abschließen wollt. Der zweite Vorteil betrifft das Programm: Anders als im Falle des Sport-Paketes sind hier neben allen Formel 1-Sessions, der Premier League und der 2. Bundesliga auch alle Samstagsspiele der 1. Fußball-Bundesliga abrufbar. Der Kostenpunkt für ein einmonatiges Abonnement liegt bei 29,99€. Wer sich für den Jahrestarif entscheidet, spart darüber hinaus noch 5€ pro Monat.

Golf - Augusta, Übertragung heute live: Tag 1 des US-Masters im Liveticker

Das komplette Turnier in Augusta begleitete SPOX in schriftlicher Form. Wir tickern jeden Tag live für Euch mit.

Hier geht es zum Liveticker von Tag 1 bei US-Masters.

Tiger Woods wird 46: Golf-Olymp, Seitensprünge und Unfälle © getty 1/25 Tiger Woods feiert am 30. Dezember seinen 46. Geburtstag - er ist der vielleicht größte Golfprofi aller Zeiten. Allerdings gab es in Woods' Leben und schon viele Höhen und Tiefen. Und: Wie geht es nach seinem schlimmen Autounfall weiter? © getty 2/25 6. Oktober 1978: Woods ist zwei Jahre alt, als er das erste Mal im Fernsehen auftritt. Mit roter Mütze auf dem Kopf marschiert er in die "Mike Douglas Show" und zeigt dem erstaunten Publikum sein Können. © getty 3/25 Trotz seines jungen Alters gewinnt Wods, der von seinem Vater Earl begleitet wird, ein Putt-Duell gegen den Komiker Bob Hope ohne Probleme. Damals hätte wohl keiner gelaubt, welche Ausmaße diese Karriere annehmen wird ... © IMAGO / PCN Photography 4/25 Aber Vater Earl Woods, selbst Amateur-Golfer und Baseball-Spieler am College, treibt die Karriere des Wunderkindes unaufhaltsam voran. Nahezu überall bricht Woods Altersrekorde. Mit 19 spielt er sein erstes Major und schafft direkt den Cut. © getty 5/25 20. August 1996: Woods gewinnt mit 20 Jahren als erster Golfer zum dritten Mal in Folge den US-Amateur-Titel. "Ein weiteres 'Erstes Mal' in einer jungen Karriere, die schon so viele 'Erste Male' hatte", schreibt die New York Times. © getty 6/25 Eine Woche später wird Woods Profi, im Oktober gewinnt er in Las Vegas sein erstes Turnier. Längst haben ihn alle auf der Rechnung, die Sponsoren reißen sich um ihn. Wie lange wird es bis zum ersten Major-Titel dauern? © getty 7/25 13. April 1997: Woods ist keine acht Monate Profi, als er beim US Masters seinen ersten Major-Titel gewinnt. Mit 21 Jahren ist er der jüngste Sieger in der Geschichte des Turniers in Augusta. © getty 8/25 Der Vorsprung auf seinen zweitplatzierten Landsmann Tom Kite beträgt zwölf Schläge. In den folgenden acht Jahren wird Woods das Turnier drei weitere Male gewinnen. © getty 9/25 5. Oktober 2004: Woods heiratet am 19. Loch des Sandy Lane Resort auf der Karibikinsel Barbados das schwedische Model Elin Nordegren. Das Paar bekommt zwei Kinder, Tochter Sam Alexis und Sohn Charlie Axel. © getty 10/25 7. November 2009: Das Denkmal Woods bekommt Risse. In der Nähe seines Hauses in Florida fährt er seinen SUV gegen einen Hydranten. Auslöser der "Flucht" soll ein Ehestreit mit Nordegren gewesen sein. Gerüchte um Affären haben da schon die Runde gemacht. © getty 11/25 Ende Dezember 2009 gibt Woods zu, untreu gewesen zu sein, am 23. August 2010 lässt sich das Paar scheiden. Nordegren erhält 100 Millionen Dollar. Woods nimmt sich eine Auszeit. Über ein Dutzend Frauen wollen Affären mit ihm gehabt haben. © getty 12/25 1. April 2014: Tiger Woods hat Rücken. Der Superstar muss sich wegen eines eingeklemmten Nervs erstmals operieren lassen und sagt seine Teilnahme beim Masters ab - das erste Mal in seiner Profikarriere. Auch eine Knie-OP hat er schon hinter sich. © getty 13/25 "Ich bin tief enttäuscht. Aber nach einem Gespräch mit meinen Ärzten habe ich mich zu diesem Schritt entschieden", teilt der 38-Jährige mit. Es sollten weitere Rückschläge folgen, sein Rücken scheint sich einfach nicht zu erholen. © getty 14/25 20. April 2017: Woods wird zum vierten Mal an seinem chronisch lädierten Rücken operiert. "Ich bin optimistisch, dass dies meine Schmerzen im Rücken lindern wird", teilt er anschließend mit. © getty 15/25 Woods fällt erneut monatelang aus, im Dezember belegt er nur noch Rang 1199 der Weltrangliste. Doch nicht nur sportlich geht es bergab - der Golfstar hat auch abseits des Grün enorme Probleme ... © getty 16/25 29. Mai 2017: Woods wird mitten in der Nacht von einer Polizeistreife schlafend am Steuer seines beschädigten Fahrzeugs vorgefunden. Die amerikanischen Medien stürzen sich erneut auf den Golfer, der auch psychische Probleme zu haben scheint. © getty 17/25 "Traurig, schrecklich, inakzeptabel, schockierend" schreibt USA Today über das Verhaftungsfoto des schwer gezeichneten Woods. Der Golfstar begründet seinen Zustand mit einer heftigen Reaktion auf Medikamente und begibt sich in stationäre Behandlung. © getty 18/25 14. April 2019: Nach jahrelangen Zweifeln, Schmerzen und Rückschlägen ist Woods zurück im Golf-Olymp! Beim US Masters in Augusta triumphiert der Superstar zum fünften Mal - elf Jahre nach seinem 14. und bis dato letzten Major-Titel. © getty 19/25 23. Februar 2021: Woods erleidet bei einem heftigen Autounfall nahe Los Angeles schwere Beinverletzungen. Zahlreiche Sportgrößen und Weggefährten machen sich Sorgen um Woods und bekunden ihr Mitgefühl. © getty 20/25 Die Polizei geht davon aus, dass der 45-Jährige mit erhöhter Geschwindigkeit unterwegs war, laut Behörden sind Alkohol oder Drogen aber kein Thema. © getty 21/25 Eigentlich hatte Woods nach der fünften Rücken-OP sein Comeback für das Masters im April 2021 geplant, sein Unfall und die anschließenden Operationen machen diesen Plan aber zunichte. © getty 22/25 30. November 2021: In einem Interview mit CBS spricht Woods erstmals seit dem schlimmen Unfall über seine Zukunftspläne und erklärt, dass er nie wieder auf höchstem Niveau spielen wird. "Ich werde es mit meinem Bein nicht schaffen", sagt er. © getty 23/25 Gleichzeitig gibt er sich aber optimistisch, im Juli 2022 wieder bei einem Major anzutreten. "Es wäre ein Traum in St Andrews [bei den Open in Schottland] zu spielen. Es ist mein Lieblingsplatz auf der Welt. Ich hoffe, ich kann es physisch schaffen." © getty 24/25 17. Dezember 2021: Tiger ist zurück, wenn auch nur im kleinen Rahmen. Beim Zweier-Turnier mit seinem Sohn in Florida belegt er den zweiten Platz, macht aber einen merklich gehandicapten Eindruck. "Es waren unvergessliche Momente", sagt er anschließend. © getty 25/25 So oder so hat der Tiger eine wahnsinnige Karriere hingelegt: 15 Major-Titel, 82 Turniersiege, elfmaliger Spieler des Jahres. Schon 2009 hat er laut Forbes über eine Milliarde Dollar verdient - der größte Star, den der Golfsport jemals hatte.

Golf - Augusta, Übertragung heute live: Tag 1 des US-Masters im TV, Livestream - Die letzten Sieger