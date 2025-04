"Wäre fast gestorben": Mike Tyson enthüllt nach Kampf gegen Jake Paul pikantes Detail

Im Ring zog Mike Tyson bei seinem Comeback-Fight gegen Jake Paul den Kürzeren. Dennoch sieht sich der 58-Jährige aus einem bestimmten Grund als Gewinner.

Nach seiner Niederlage gegen Internetstar Jake Paul hat Boxlegende Mike Tyson pikante Details zu seinem Gesundheitszustand verraten. "Iron Mike" entkam offenbar nur ein knappes halbes Jahr zuvor dem Tod.

"Ich wäre im Juni fast gestorben! Ich hatte acht Bluttransfusionen. Ich verlor die Hälfte meines Blutes und 25 Pfund im Krankenhaus. Ich musste kämpfen, um gesund zu werden, für den Kampf, also habe ich gewonnen", erklärte Tyson auf seinem X-Account.

Dass sein Comeback im Ring gegen Paul nicht siegreich verlief, ist für den 58-Jährigen deshalb nur zweitrangig. "Das ist einer dieser Momente, in denen man verliert, aber dennoch gewinnt." Er sei dankbar für den Abend und bereue es nicht, noch einmal auf die große Bühne zurückgekehrt zu sein.

"Dass meine Kinder mich auf Augenhöhe mit einem talentierten Kämpfer gesehen haben, der halb so alt ist wie ich, acht Runden lang in einem ausverkauften Dallas-Cowboy-Stadion", sei ein bewegender Moment gewesen, so Tyson weiter.