Mike Tyson vs. Jake Paul, Boxen: Der Kampf morgen Nacht im Liveticker

Mike Tyson vs. Jake Paul: Der Kampf morgen Nacht im Liveticker

Vor Beginn: Unterschiedlicher könnten beide Kämpfer nicht sein. Der 57-jährige, erfahrene Ex-Boxer Mike Tyson beendete 2005 seine aktive Profikarriere. In insgesamt 58 Kämpfen musste der ehemalige Weltmeister nur sechs Niederlagen und zwei Kämpfe ohne Wertung hinnehmen. 44 seiner 50 Siege entschied er durch K.O. Jake Paul "the Problem child" wurde vom Disney- und Social-Media-Star zum viel kritisierten Boxer. Aber: Von seinen zehn Kämpfen konnte der 27-jährige neun gewinnen, sechs davon per K.O.

Vor Beginn: Nachdem Tyson den Kampf auf Grund eines Magengeschwürs vom 20. Juli verschieben musste, wird das Box-Highlight in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 5 Uhr deutscher Zeit endlich steigen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Boxkampfes zwischen Mike Tyson und Jake Paul!