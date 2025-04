Stefan Raab vs. Regina Halmich, Boxen: Welche Sportarten hat der Entertainer erfunden und wird es eine Autoball EM geben?

TV-Legende Stefan Raab kehrt zurück, um ein drittes Mal in einem Showkampf gegen Ex-Weltmeisterin Regina Halmich anzutreten. SPOX blickt deshalb auf die Sportarten zurück, die der Entertainer erfunden hat und beantwortet die Frage, ob es eine Autoball EM geben wird.

Mit Stefan Raab kehrt eine absolute TV-Legende zurück ins Fernsehen. Der ehemalige Moderator der beliebten Late-Night-Show TV Total steigt wieder in den Ring für einen Showkampf. Gegnerin ist eine alte bekannte, Raab misst sich nämlich bereits zum dritten Mal mit der ehemaligen Box-Weltmeisterin Regina Halmich. Dies kündigte der mittlerweile 57-Jährige in einem Instagram-Post am Ostersonntag an.

Am 14. September soll der Trilogiekampf gegen die 47-Jährige Halmich über die Bühne gehen. Die 15.000 Tickets für das Spektakel im PSD Dome in Düsseldorf sind bereits ausverkauft.

Halmich gewann bereits die beiden Duelle davor gegen Raab, brach ihm sogar in einem Fight die Nase, und jagt nun dem dritten Sieg hinterher. "Ich nehme das ernst, auch wenn es nur ein Showkampf ist. Aber die Leute wollen mich ja schon fit sehen. Mein guter Ruf verpflichtet mich da schon", betonte Halmich.