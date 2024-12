Fragen und Antworten zum Rückkampf zwischen Tyson Fury und Oleksandr Usyk: Ist ein Trilogie-Fight bereits beschlossene Sache?

Box-Spektakel in Saudi-Arabien: Tyson Fury will die Revanche gegen Oleksandr Usyk. Wir beantworten im Vorfeld die wichtigsten Fragen zum Mega-Fight.

Tyson Fury und Oleksandr Usyk stehen sich am Samstag (21. Dezember) im lang ersehnten Rückkampf gegenüber und streiten um die so prestigeträchtige Schwergewichtskrone im Boxen. Usyk gewann vor sieben Monaten das erste Aufeinandertreffen via geteilter Entscheidung und fügte seinem Kontrahenten aus Großbritannien die erste Niederlage der Karriere zu. Nun werden die Karten jedoch wieder neu gemischt.

An Motivation fehlt es jedenfalls auf beiden Seiten nicht. "Es wurde genug geredet, ich habe meine ganze Karriere lang geredet und gescherzt. Dieses Mal meine ich es ernst. Ich werde einigen Schaden anrichten, ich werde Schmerzen bereiten. Ich werde ihn ganz sicher auf die Verletztenliste setzen", kündigte Fury im Vorfeld auf der Pressekonferenz an, bei der es zu einem elfminütigen Staredown zwischen den beiden Kontrahenten kam. Usyk dagegen will unbedingt seine Weiße Weste sauber halten und auch im 23. Profi-Fight den 23. Sieg einfahren. Es ist also alles angerichtet für ein weiteres Zwölf-Runden-Spektakel in Saudi-Arabien.

Wir beantworten vor dem zweiten Duell für Euch die wichtigsten Fragen.