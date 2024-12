Tyson Fury und Oleksandr Usyk lieferten sich eine epische Pressekonferenz vor dem Rückkampf am Samstag.

Das Duell zwischen Tyson Fury und Alexander Usyk wird seit Wochen zum Mega-Fight aufgepumpt, da durfte auch ein rekordverdächtiger Stare Down nicht fehlen: Elf Minuten standen sich die beiden Schwergewichts-Boxer am Donnerstag weitgehend wortlos gegenüber, am Samstag (23.00 Uhr, DAZN) geht es in Saudi-Arabien um die WM-Gürtel der Verbände WBA, WBO und WBC.