Fünf Siege aus sechs Spielen: 3x3-Basketballerinnen schielen nach direktem Halbfinaleinzug

Die deutschen 3x3-Basketballerinnen stehen bei ihrer Olympia-Premiere kurz vor dem direkten Einzug ins Halbfinale. Durch das 14:13 gegen Gastgeber Frankreich gelang der Auswahl des Deutschen Basketball Bunds (DBB) der fünfte Sieg im sechsten Spiel - und der zweite an einem Tag.

Bereits am Freitagmorgen hatten die DBB-Frauen China mit 18:15 besiegt und den Einzug in die K.o.-Phase gesichert. Mit dem Triumph über die Französinnen nur zwölf Stunden später, führt das Quartett aus Marie Reichert, Sonja Greinacher, Svenja Brunckhorst und Elisa Mevius die Vorrunden-Tabelle vor Australien und Spanien an.

Die Spanierinnen werden der letzte Gruppengegner am Samstag (18.00 Uhr) sein. Sollte auch gegen sie ein Sieg gelingen, wäre der direkte Halbfinaleinzug gesichert. Für die K.o.-Phase waren die DBB-Frauen nach ihrem Sieg gegen China (18:15) am Freitagmorgen ohnehin schon qualifiziert.

In der Gruppenphase treten alle acht qualifizierten Mannschaften einmal gegeneinander an. Die beiden Gruppenbesten kommen direkt ins Halbfinale, die Teams auf den Plätzen drei bis sechs erreichen die Play-ins. Nur die zwei schwächsten Mannschaften scheiden aus.