FC Turin angelt offenbar nach William Böving von Sturm Graz

Erst Ende August wechselte William Böving vom FC Kopenhagen zu Sturm Graz. Und schon jetzt gibt es Gerüchte um einen Abschied des Dänen aus der Steiermark.

2,2 Millionen Euro überwies der SK Sturm für William Böving an den FC Kopenhagen. Der 19-Jährige zeigte rasch seine Dynamik und Torgefährlichkeit und glänzte gegen Lazio Rom in der Europa League mit einem Doppelpack.

Wie das italienische Medium Moment di Calcio berichtet, ist der Offensivspieler ins Visier des FC Turin gerückt. Speziell seine Leistungen gegen Lazio seien auffällig gewesen. Schon im Jänner will demnach Trainer Ivan Juric den Angriff verstärken - mit Böving und Andrea Petagna aus Monza.

Der FC Turin liegt in der Tabelle auf dem elften Tabellenplatz. Böving steht in Graz noch bis Sommer 2026 unter Vertrag, ein Verkauf im Winter scheint speziell durch die Millionen-Einnahmen aus der Europa League und durch den Verkauf von Rasmus Höjlund an Atalanta unwahrscheinlich.