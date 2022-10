Austria-Coach Manfred Schmid über auslaufenden Vertrag: "Mit mir hat niemand gesprochen"

Im Sommer endet der Vertrag von Austria-Wien-Coach Manfred Schmid. Dieser hofft nun auf baldige Gespräche über eine weitere Zusammenarbeit.

Am Sonntag holte die Wiener Austria ein 2:2-Unentschieden beim LASK. Der zweite Durchgang hatte für schwache erste 45 Minuten entschädigt. Die Austria kratzte nach der Linzer Führung durch Robert Zulj mit zwei überraschenden Blitztreffern von Manuel Polster und Marvin Martins am zwischenzeitlichen Auswärtssieg. Aber der Ex-Wiener Horvath sorgte dann am Ende für die gerechte Punkteteilung.

Nach Schlusspfiff zeigte sich FAK-Coach Manfred Schmid bei Sky zufrieden. „Mit dem Punkt kann ich auf jeden Fall gut leben. Gerade wenn man beachtet, was in den letzten Wochen bei uns los war“, so Schmid, der auf das Cup-Aus gegen den Wiener Sport-Club anspielt. „Die Kadersituation ist momentan richtig schwierig und deshalb war das heute auch ein Charaktertest für meine Mannschaft. Sie haben alles auf dem Platz liegen gelassen und die Leistung war in Ordnung.“

Manfred Schmid: Sport-Club? "Haben wir knallhart analysiert"

Die Pleite gegen den Wiener Sport-Club unter der Woche hinterließ aber Spuren. „Wenn du so eine Leistung ablieferst, dann gibt es natürlich Gesprächsbedarf. Wir haben das knallhart analysiert, darüber gesprochen und vor allem die schweren Fehler, die passiert sind, dürfen so nicht passieren. Für uns ist das jetzt aber abgehakt“, so Schmid.

Jetzt blickt er in die Zukunft und hofft auf baldige Gespräche über seinen im Sommer endenden Vertrag in Favoriten: „Ich hoffe, dass ich das ausstrahle, dass mir das Arbeiten mit den Jungs jeden Tag Spaß macht. Es waren jetzt, bis auf das letzte Spiel, doch eineinhalb erfolgreiche Jahre. Mit mir hat noch niemand gesprochen und natürlich bin ich gesprächsbereit, aber ich gehe davon aus, dass nach diesen doch intensiven Zeiten jetzt in Kürze ein Gespräch folgen wird.“

Der LASK kann die Punkteteilung des Führungsduos Red Bull Salzburg und Sturm Graz somit nicht nutzen, der Rückstand auf Platz zwei bleibt bei fünf Punkten. Für den LASK geht es am kommenden Sonntag um 14:30 Uhr mit einem Heimspiel gegen den WAC weiter. Die Austria darf unter der Woche am Donnerstag um 18:45 Uhr wieder international gegen Lech Posen ran, in der Liga folgt dann in einer Woche das Heimspiel gegen Altach.