Auch Manchester United beobachtet Red-Bull-Salzburg-Stürmer Benjamin Sesko

Benjamin Sesko befindet sich offenbar im Fokus von Manchester United. Die Red Devils sollen den Red-Bull-Salzburg-Angreifer beobachten.

Benjamin Sesko ist ein gefragter Mann. In den vergangenen Wochen und Monaten wurde der 19-Jährige mit dem AC Milan, Borussia Dortmund und Bayern München in Verbindung gebracht. Auch Newcastle United soll konkrete Interesse an dem Slowenen zeigen.

Nun soll Sesko auch auf der Liste von Manchester United stehen. Wie Transferexperte Fabrizio Romano vermeldet, sei der Traditionsklub über Sesko sehr gut informiert und beobachte den Spieler auch. Ein Deal soll aktuell aber nicht unmittelbar bevorstehen.

United-Coach Erik ten Hag befindet sich weiterhin auf der Suche nach einem physischen Mittelstürmer, eine Verpflichtung von Darwin Nunez scheiterte. Der 23-Jährige wechselte bekanntlich zum FC Liverpool.

Benjamin Sesko: Zwei Tore zum Saisonstart

Der 194-Zentimeter-Stürmer kann bereits auf 13 Länderspiele für Slowenien zurückblicken. In der abgelaufenen Saison erzielte Sesko zehn Tore in 36 Partien für die Salzburger. In der neuen Spielzeit traf er sowohl in der Liga, als auch im ÖFB-Cup einmal.

Sesko steht noch bis Sommer 2026 in der Mozartstadt unter Vertrag und würde wohl eine satte Ablösesumme kosten.