Yusuf Demir in Verhandlungen mit FC Barcelona? Der Berater klärt auf

Ein Abgang von Yusuf Demir beim SK Rapid ist nur eine Frage der Zeit. Dennoch ist die Zukunft des 17-Jährigen noch ungeklärt. Nun kamen Gerüchte auf, dass sein Berater zu Verhandlungen in Barcelona weilt. Doch dabei geht es nicht um Demir, wie der Berater SPOX versichert.

Ein Foto auf dem Instagram-Profil des Beraters Emre Öztürk sorgte für Unruhe in der österreichischen Medienlandschaft. Dort ist der Berater in Barcelona zu sehen, samt Logo des FC Barcelona und der Caption "Ready for meeting".

Gerüchte, er sei wegen Demir bei den Katalanen zu Gast, dementiert Öztürk auf SPOX-Nachfrage aber: "Ich bin nicht wegen Yusuf Demir in Barcelona, sondern wegen Shkodran Mustafi von Arsenal, den wir auch vertreten."

Der Vertrag des Rapid-Talents läuft noch bis 2022, eine Ablöse ist dem Verein dadurch garantiert. Als mögliche Abnehmer galten zuletzt auch Red Bull Salzburg und Ajax Amsterdam.