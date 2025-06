Diesen Sommer geht die Klub-WM 2025 über die Bühne. Doch ist Cristiano Ronaldo bei dem Turnier eigentlich dabei? SPOX hat für Euch die Antwort.

In diesem Jahr findet vom 15. Juni bis zum 13. Juli die reformierte Klub-WM 2025 statt. Insgesamt 32 Mannschaften aus aller Welt nehmen an dem Turnier, das in den USA ausgetragen wird, teil. Aber ist auch Cristiano Ronaldo bei dem Fußball-Highlight im Sommer dabei?

Hier bei SPOX erfahrt Ihr, ob Cristiano Ronaldo mit seinem Verein Al-Nassr bei der Klub-WM vertreten ist.