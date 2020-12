Marko Raguz verlängert beim LASK bis 2024

Es ist eine bislang fantastische Woche für Fans des LASK. Nach der Verpflichtung von Adam Griger und der Verlängerung von Thomas Goiginger, folgt nun die nächste frohe Botschaft: Marko Raguz verlängert vorzeitig bis 2024.

Derzeit ist der Stürmer zwar am Kreuzband verletzt, fit gehört Raguz aber zu den wichtigsten Spielern der Linzer. Der U21-Teamspieler gilt als Stürmer Nummer eins und hält diese Saison bei sieben Toren und drei Vorlagen in 13 Partien.

Nun wird sein ursprünglich bis 2022 laufender Vertrag um zwei weitere Jahre ergänzt. Der 22-Jährige ist eines der Aushängeschild des Vereins, wie Jürgen Werner verrät: "Der Weg, den wir beschreiten, zielt darauf ab, junge Talente aus unserer Fußballakademie zum LASK zu bringen und dort weiter zu entwickeln. Marko ist dafür ein Paradebeispiel und ist zu einem Juwel der Mannschaft geworden. Daher sind wir sehr glücklich, dass uns die Verlängerung bis 2024 gelungen ist."

Raguz selbst zeigt sich, auch ob seiner Verletzung, glücklich über die Einigung: "Es ist ein starkes Signal, dass mir der Verein gerade jetzt - während meiner längeren Verletzungspause - eine vorzeitige Verlängerung angeboten hat. Ich fühle mich nach wie vor sehr wohl in der Mannschaft, die Unterstützung der Jungs gibt mir viel Kraft am Weg zurück. Als waschechten Oberösterreicher macht es mich sehr stolz, für den LASK spielen zu dürfen und dass wir in den letzten Jahren so viele Erfolge feiern konnten. Ich freue mich schon sehr darauf, wieder am Platz zu stehen - hoffentlich mit zahlreichen LASK-Fans im Stadion."