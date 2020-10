HIGHLIGHTS: WAC - ZSKA Moskau, die Tore im Video

Der WAC hat zum Auftakt der Europa-League-Gruppe K im Heimspiel in Klagenfurt gegen ZSKA Moskau ein respektables 1:1 (1:1) erreicht.

Der Argentinier Adolfo Gaich hatte den russischen Spitzenclub bereits in der fünften Minute in Führung gebracht. Den Ausgleich der Wolfsberger erzielte Kapitän Michael Liendl mit einem verwandelten Foulelfmeter noch vor der Pause (42.).

Im Parallelspiel trennten sich Dinamo Zagreb und Feyenoord Rotterdam torlos. Bereits am kommenden Donnerstag gastiert der WAC in Rotterdam, ehe man am 5. November zum kroatischen Meister muss.

Europa League: Tabelle der Gruppe K