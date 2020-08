Wie das Huawei MateBook X Pro die Work-Life-Balance verbessert

Etwa drei Viertel der Familien sind der Ansicht, dass das mobile Arbeiten von zu Hause aus zu einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf führt. Mit den idealen Arbeitsgeräten von Huawei wird das Wechselspiel von Freizeit und Arbeit zum Kinderspiel.

Familie, Freizeit und Beruf unter einen Hut zu bringen kann mitunter recht anstrengend sein. David aus Wien weiß das aus eigener Erfahrung. Er ist nicht nur Projektmanager und nebenberuflicher Lektor an einer Fachhochschule, sondern auch Vater von zwei Kindern und begeisterter Mountainbiker. "Die Tochter" entschuldigt er sich, weil er einen Video-Call mit einer Studenten-Gruppe um die akademische Viertelstunde nach hinten verschieben muss. Seit Jahren lebt David das manchmal filigrane Wechselspiel von Familie und Beruf dank zeitweiligem Homeoffice. Seine dafür idealen technischen Begleiter sind das High-End-Notebook Huawei MateBook X Pro sowie das Smartphone Huawei P40 Pro. Die zwei Geräte sind ein perfekt eingespieltes, digitales Team, wenn man im beruflichen und privaten Alltag flexibel sein muss.

© ©RP

Die virtuelle Version des Huawei P40 Pro auf dem Huawei MateBook X Pro: Per Maus, Tastatur und Fingertipp lassen sich beide Geräte ganz einfach gleichzeitig steuern und im Handumdrehen Dateien transferieren.

Die neue Arbeitswelt ändert unsere Sicht auf die Wertigkeit im Leben. Arbeit hat zwar immer noch eine hohe Bedeutung, zentral ist aber die Familie und die Freizeit wird immer wichtiger, so die European Value Study. Entsprechend groß ist der Wunsch nach flexibleren Arbeitszeiten und -orten. Drei von vier Familien (77 %) sagen, dass das mobile Arbeiten von zu Hause aus zu einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf führt, so eine Studie des Nordrhein-westfälischen Familienministeriums. Ein echter Game-Changer für das mobile Arbeiten ist die Multi-Screen-Collaboration, eine exklusive Funktion von Huawei.

© ©RP

Multitasking in seiner kompakten Form: Mit Intel® Core™ i7 Prozessor. 16 GB Arbeitsspeicher, bis zu 1 TB schnellem SSD-Speicher liefert das Huawei MateBook X Pro professionelle Performance.

Dadurch werden das Huawei MateBook X Pro und das Huawei P40 Pro praktisch eins. Am Display des Notebooks erscheint der Bildschirm des Smartphones. Mittels Tastatur und Touchscreen des Notebooks lassen sich nun beide ganz einfach zentral steuern. Bilder, Videos und Dateien lassen sich nun bequem via Drag and Drop vom Smartphone auf das Notebook verschieben - und umgekehrt. Am Smartphone erhaltene Chatnachrichten, wie etwa SMS, lassen sich bequem auf der ergonomischen Notebook-Tastatur verfassen und können so direkt verschickt werden. Um die Verbindung zwischen den Geräten herzustellen reicht es, das Huawei P40 Pro kurz auf das Share Icon am Notebook zu legen und mit einem Klick zu bestätigen.

© ©RP

Huawei OneHop macht es möglich. Über das Share Icon und mit nur einem Knopfdruck wird aus dem Smartphone und dem Notebook eins - und das ganz ohne Internetverbindung.

Spätestens die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass das Studium sich von Hörsaal immer mehr in den digitalen Raum verlegt. Online bespricht David an Nachmittag die Projektarbeit mit seinen StudentInnen - vom Homeoffice aus. Die Besonderheit beim Notebook von Huawei: Die versenkbare Kamera sitzt diskret in der Tastatur und erscheint nur dann, wenn sie gebraucht wird. Vorbei die Zeiten, um sie für zusätzlichen Schutz und Privatsphäre notdürftig mit einem Klebestreifen abzudecken. Zusätzlichen Schutz bietet auch der Fingerabdruck-Sensor, der direkt im Power-Button integriert ist. Einschalten und in den persönlichen Windows-Account einloggen funktioniert somit mit nur einem Klick.

© ©RP

Kreatives Design für die Privatsphäre: In der beleuchteten Tastatur des Huawei MateBook X Pro befindet sich diskret die Kamera.

Der Arbeitsalltag beginnt für David klassisch. Noch bevor die Kinder aufstehen, checkt er seine Mails. Danach folgt der ganz gewöhnliche "Wahnsinn" eines Familien-Morgens: "Wann ist das Bad endlich frei?", "Das ist mein Ladekabel", "Kommst du direkt nach der Schule nach Hause?", "Räum' noch dein Zeug auf", "Papa, ich brauche zehn Euro", und so weiter. Dagegen ist der Vormittagstermin bei einem Kunden für David fast schon Erholung. Es war ein klassisches Brainstorming, um alle Ideen einmal zusammenzufassen, zu clustern und zu filtern. Das Ergebnis: zahlreiche Flipcharts, voll mit Postings, Skizzen und kurzen Notizen. Der einfachste Weg, um das zu digitalisieren, ist es mit dem Smartphone abzufotografieren.

Das Meeting-Protokoll erstellt David gleich nach dem Termin bei der Fahrt wieder nach Hause in der Schnellbahn. Die Multi-Screen-Collaboration von Huawei unterstützt ihn dabei: Dateien, Fotos oder auch nur einzelne Textpassagen lassen sich per Fingertipp einfach vom Huawei P40 Pro auf das Huawei MateBook X Pro übertragen. Der leistungsstarke Akku lässt David auf dem Heimweg nicht im Stich. Er hält bis zu 16 Stunden stand - somit besteht für ihn kein Bedarf in der Schnellbahn nach einer Steckdose Ausschau zu halten. Arbeiten unterwegs kann nicht einfacher sein.

© ©RP

Ein ganzer Arbeitstag und noch immer hätte das Huawei MateBook X Pro Power für 2,5 Stunden. Die idealen Voraussetzungen für all jene, die jeden Tag von unterwegs aus arbeiten.

Zuhause angekommen heißt es für David, Essen für die Kinder zu kochen. Diese schnappen sich gleich das Huawei MateBook X Pro, um ihm das neue Video von Elias Schwärzler zu zeigen. Ein "Making of", das zeigt, dass auch Meister auf dem Bike sicher nicht vom Himmel, sondern ab und zu auch auf die Schnauze fallen und stürzen. Der Mountainbiker hat sich nur über Social Media zur fixen Größe der internationalen Bikeszene hochgearbeitet. Der 100% sRGB-Farbraum des 3K FullView-Display von Huawei sorgt für eine Bild- und Videoqualität, die so real wie das echte Leben ist. Das Screen-to-Body-Verhältnis von 91 Prozent macht das Touch-Display unglaublich immersiv. Und das verbesserte Hochgeschwindigkeits-Wi-Fi sorgt für eine garantiert gute Verbindung. Wer auf der Suche nach einem kompakten Kraftpaket ist, das Huawei MateBook 13 ist prädestiniert für Ausflüge aller Art.

© ©RP

Das 3K FullView-Display des Huawei MateBook X Pro bietet eine bemerkenswerte Bildklarheit.

Danach muss sich David wieder der klassischen Büroarbeit widmen: Mails abarbeiten, Angebote erstellen, virtuelle Meetings mit Kunden abhalten. Mit einem Seitenverhältnis von 3:2 ist das 3K FullView-Display des Huawei MateBook X Pro perfekt zum Lesen und Schreiben. Und mit einer beleuchteten Tastatur tippt es sich doch wesentlich einfacher. Videotelefonieren, gleichzeitig an einem Dokument arbeiten oder Dokumente vom Smartphone auf das Notebook übertragen - mit den Huawei-Tools ist das alles kein Problem. Selbst wenn die Kinder im Nebenraum hörbar ihren Spaß haben: Die vier Mikrofone des Notebooks und die intelligente Rauschunterdrückung filtern Umgebungsgeräusche effektiv heraus. Das Huawei MateBook X Pro erweist sich als ein echtes Arbeitstier: Schnelle Bildverarbeitung, effizient beim Multitasking und langlebige Akku-Power. Trotzdem steckt David das Notebook an. Mit nur einer 30-minütigen Ladung lässt sich das Huawei MateBook X Pro ganze sechs Stunden verwenden.

© ©RP

Der Akku des Huawei Matebook X Pro ist ein echtes Kraftpaket, wenn ihm doch einmal der Saft ausgeht, lässt sich das das Notebook mit dem ultraleichten 65-W-Taschenladegerät aufladen.

Am Abend schwingt sich David dann selbst in den Radsattel. Mit Freunden trifft er sich zu einer kurzen, aber knackigen Mountainbike-Tour im Wienerwald. Seine Bike-App verwandelt das Huawei P40 Pro mit Karten, Grafiken, Analyse-Tools und Intervallplänen in einen persönlichen Fahrradcomputer. Über die Huawei AppGallery, die der drittgrößte App-Marktplatz der Welt ist, stehen beliebte Apps wie Microsoft Office, Facebook, WhatsApp, Booking, Amazon oder bergfex zur Verfügung. Auch sprachgesteuerte Apps können David deutlich hören, da das Huawei MateBook X Pro die Stimme auch aus vier Metern Entfernung klar aufnehmen kann. Neben der Huawei AppGallery gibt es weitere Möglichkeiten Apps zu finden, darunter Huawei Petal Search. Dabei handelt es sich um eine neue und Huawei exklusive Suchfunktion, mit der sich Millionen von Apps direkt vom Smartphone Startbildschirm suchen und installieren lassen.

© ©RP

Alle Lieblingsapps auf dem Huawei P40 Pro. Die Huawei AppGallery wird weltweit von 420 Millionen Personen im Monat genutzt.

