Cut-Days: Die wichtigsten Entlassungen

NCAA Division I FBS Kent State @ Clemson NCAA Division I FBS Akron @ Penn State MLB Red Sox @ Yankees MLB Braves @ Cubs NCAA Division I FBS Michigan -

Florida MLB Dodgers @ Padres NCAA Division I FBS Florida State -

Alabama MLB Blue Jays @ Orioles MLB Rays @ White Sox NCAA Division I FBS West Virginia -

Virginia Tech MLB Red Sox @ Yankees MLB Yankees @ Orioles MLB Cubs @ Pirates MLB Nationals @ Marlins NCAA Division I FBS Tennessee -

Georgia Tech MLB Diamondbacks @ Dodgers MLB Cubs @ Pirates MLB Diamondbacks @ Dodgers MLB Astros @ Mariners MLB Yankees @ Orioles MLB Nationals @ Marlins MLB Astros @ Mariners MLB Marlins @ Braves MLB Indians @ White Sox MLB Twins @ Royals MLB Tigers @ Blue Jays MLB Marlins @ Braves MLB Brewers @ Cubs NCAA Division I FBS Iowa @ Iowa State MLB Tigers @ Blue Jays NCAA Division I FBS Auburn @ Clemson MLB Marlins @ Braves MLB Rays @ Red Sox NCAA Division I FBS Oklahoma @ Ohio State MLB Tigers @ Blue Jays MLB Marlins @ Braves MLB Brewers @ Cubs MLB Yankees @ Rangers NFL Giants @ Cowboys MLB Orioles @ Blue Jays NFL Saints @ Vikings MLB Mariners @ Rangers MLB Rockies @ Diamondbacks NFL Chargers @ Broncos MLB Marlins @ Phillies MLB Orioles @ Blue Jays MLB Yankees @ Rays MLB Marlins @ Phillies MLB Orioles @ Blue Jays MLB Yankees @ Rays MLB Oakland A's @ Red Sox MLB Marlins @ Phillies MLB Cardinals @ Cubs MLB Brewers @ Marlins

Am ersten der beiden Cut-Days hat es gleich mehrere prominente Namen erwischt. Unter anderem haben die Cleveland Browns Brock Osweiler entlassen. In Chicago wurde Victor Cruz aus dem Kader gestrichen und die Arizona Cardinals haben sich von Chris Johnson getrennt.

Osweilers Zeit ist in Cleveland schnell zu einem Ende gekommen. Der ehemalige Quarterback der Denver Broncos und Houston Texans wurde erst im März via Trade nach Ohio gesendet.

In der Preseason konnte Osweiler das Vertrauen der Franchise allerdings nicht gewinnen. Rookie DeShone Kizer erhielt für Woche Eins den Vorzug. Die Browns werden Osweiler auch nach dessen Entlassung die vollen 16 Millionen Dollar Jahresgehalt zahlen müssen.

Bei den Chicago Bears wurde Wide Receiver Victor Cruz entlassen, bevor er auch nur einen Regular-Season-Snap für das Team aus Illinois spielen durfte. Der 30-jährige Pro Bowler und Super Bowl Champion hatte sich in der Offseason den Bears angeschlossen, nachdem seine Zeit bei den New York Giants aufgrund von langwierigen Verletzungen zu einem Ende gekommen war. Cruz sammelte in der Preseason sechs Catches für 28 Yards.

Auch für Chris Johnson gab es am Freitag schlechte Nachrichten. Der 31-jährige Running Back wurde zum Start seiner dritten Saison in Arizona ebenfalls entlassen. Nachdem CJ2K 2015 noch für 814 Yards gelaufen ist, waren es in einer von Verletzungen geprägten letzten Saison lediglich 95 Yards. Johnson wurde in jeder seiner ersten drei NFL-Jahre in den Pro Bowl gewählt, nachdem er 2008 von den Tennessee Titans gedrafted wurde. Außerdem ist Johnson einer von nur sieben Spielern, die jemals in einer Saison für über 2.000 Yards laufen konnten.

Weitere Cuts: