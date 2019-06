NBA Free Agency im Live-Ticker - Rund um die NBA: Super-Max für Damian Lillard - Franchise-Star verlängert wohl in Portland

Weiter geht's mit RudNBA! Heute um Mitternacht deutscher Zeit startet offiziell die Free Agency und die Gerüchteküche brodelt bereits gewaltig. Landet Kevin Durant tatsächlich bei den New York Knicks? Eine Menge Wirbel gibt es derweil um die Zukunft von Al Horford.

Herzlich Willkommen zu unserem traditionellen Live-Ticker Rund um die NBA. Hier bekommt ihr alle News, Gerüchte und Trades aus der NBA. Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

NBA Free Agency im Liveticker - Rund um die NBA: Celtics arbeiten offenbar an 3-Team-Trade

21.22 Uhr: Jetzt geht es wieder Schlag auf Schlag! Tony Jones (The Athletic) berichtet, werdn sich die Utah Jazz am Nachmittag (Ortszeit) mit Bojan Bogdanovic treffen.

21.20 Uhr: Allerdings gebe es laut Stein weiterhin eine Menge Interessenten am 29-Jährigen. Darunter offenbar auch die Lakers, die "aggressiv" hinter Butler her seien. Vertreter der Franchise versuchen angeblich, ein Meeting mit Butler zu bekommen.

21.18 Uhr: Kurz und knackig: Marc Stein (New York Times) vermeldet soeben, dass sich Jimmy Butler und die Miami Heat um 18.01 Uhr Ortszeit (also direkt nach dem Start der Free Agency) treffen werden.

21.14 Uhr: Ziel der Celtics sei laut Woj, Platz für die komplette Midlevel-Exception (9,3 Mio. Dollar) zu kreieren. Dazu musste General Manager Danny Ainge wohl aber einen Erstrunenpick nach Brooklyn verschiffen. Die Gesrpäche sind wohl noch in einem sehr frühen Stadium.

21.10 Uhr: Woj meldet sich nach kurzer Auszeit wieder zu Wort. Die Celtics zeigen laut dem ESPN-Insider Interesse an einem 3-Team-Sign-and-Trade, der Kyrie Irving zu den Nets, Terry Rozier zu den Hornets und Kemba Walker nach Beantown bringen würde.

© getty

21.08 Uhr: Und noch ein Nachtrag zu Patrick Beverley, der nach dem offiziellen Start der Free Agency mit den Mavs telefonieren wird. Brad Turner von der L.A. Times hatte bereits in der vergangenen Nacht vermeldet, dass auch die Lakers (neben den Clippers natürlich) am Guard interessiert sind. Zudem habe LAL Seth Curry im Auge.

21.01 Uhr: Aktuell scheint sich die Lage in der NBA-Gerüchteküche wieder etwas zu beruhigen. Da will ich euch den Tweet von Marc J. Spears (The Undefeated) nicht vorenthalten, den er vor kurzem absetzte: Offenbar zieht Free Agent Guard Garrett Temple das Interesse der Nets, Nuggets, Jazz und Rockets auf sich.

NBA Free Agency im Liveticker - Rund um die NBA: Russell präferiert wohl die Timberwolves

20.55 Uhr: Kurz ein paar Infos zum Wiggins-Vertrag, da das noch wichtig werden könnte: Der 24-Jährige geht ins zweite Jahr eines Fünfjahresvertrags über stolze 147,7 Mio. Dollar. Bisher konnte er diesem Gehaltsscheck nicht wirklich gerecht werden. Wer könnte also an Wiggins mit seinem Monster-Vertrag interessiert sein? Habt ihr Vorschläge?

20.49 Uhr: Das Interesse der Lakers an Russell sei zwar weiterhin da, doch auch die Timberwolves haben den Guard ganz weit oben auf ihrer Prioritätenliste. Das heißt, wir dürfen uns wohl auf einen baldigen Trade der Wolves freuen. Beispielsweise könnten sie Andrew Wiggins verfügbar machen, um Cap Space zu schaffen.

20.46 Uhr: Fast noch spannender sind aber Steins Infos zu D'Angelo Russell. Offenbar stehen die Minnesota Timberwolves an erster Stelle auf der Wunschliste des Point Guards! Zuletzt hieß es noch, er würde die Lakers oder Nets (die aber bekanntermaßen Kyrie Irving holen) präferieren.

NBA Free Agency im Liveticker - Rund um die NBA: Lillard verlängert wohl vorzeitig in Portland

20.42 Uhr: Im Schatten der Lillard-News hat auch Marc Stein (New York Times) ein paar Infos rausgehauen. Offenbar geht so gut wie jeder in der Liga davon aus, dass Khris Middleton in Milwaukee verlängern wird - und zwar mit einem "Monster-Fünfjahresvertrag"!

20.39 Uhr: Laut Chris Haynes von Yahoo Sports werden sich Lillard und Teampräsident Neil Olshey am Sonntag in Oakland treffen um die Verlängerung unter Dach und Fach zu bringen. Lillard erhält wohl auch eine Spieleroption.

20.31 Uhr: Das kommt nicht allzu überraschend, hatte Lillard doch in der Vergangenheit mehrmals verkündet, Portland so bald nicht verlassen zu wollen. Mit der Max-Extension binden die Blazers ihren Franchise-Star nun bis 2025 an das Team (der Vertrag wird erst im Sommer 2021 in Kraft treten).

20.25 Uhr: Und da ist die erste Shams-Bomb des Tages! Die Portland Trail Blazers und Damian Lillard stehen offenbar vor einer Einigung über eine Vertragsverlängerung über vier Jahre und 196 Mio. Dollar (Super-Max).

NBA Free Agency im Liveticker - Rund um die NBA: Will Jimmy Butler zu den Miami Heat?

20.18 Uhr: Zuletzt gab es bereits Gerüchte, dass Butler von der Art, wie Dwyane Wade von den Heat-Fans und der Organisation bei dessen Abschiedstournee gefeiert wurde, "total überwältigt" war. Damit haben die Heatles offenbar Eindruck geschindet.

20.11 Uhr: Hui, da kommt der nächste Kracher! Jimmy Butler wird den Miami Heat bei seinem Treffen heute Nacht offenbar verraten, dass er für die Heat spielen möchte. Das will Tim Reynolds (Associated Press) von anonymen Quellen erfahren haben.

20.09 Uhr: Die Mavericks werden nach Informationen von Brad Townsend (Dallas Morning News) kurz nach dem Start der Free Agency mit Patrick Beverley sprechen - allerdings nicht persönlich, sondern nur übers Telefon.

20.06 Uhr: Da vorhin der Vertrag von Nikola Mirotic bereits Thema war, möchte ich euch folgende Info nicht vorenthalten. Glaubt man Dave DuFour (u.a. The Athletic), dann wird der Big einen 3+1-Vertrag in Barcelona unterzeichnen. Im ersten Jahr soll er demnach 4 Mio. Dollar verdienen, anschließend erhöht sich das Gehalt pro Jahr um 0,5 Mio. Dollar.

NBA Free Agency im Liveticker - Rund um die NBA: Valanciunas verlängert wohl in Memphis

20.00 Uhr: Jonas Valanciunas hat seit seinem Trade von den Raptors nach Memphis im Trikot der Grizzlies übrigens in 19 Spielen (17 Starts) starke 19,9 Punkte und 10,7 Rebounds bei 54,5 Prozent aus dem Feld aufgelegt. Was haltet ihr von dem Deal?

19.56 Uhr: Bobby Marks (ESPN) liefert direkt die Auswirkungen auf den Grizzlies-Cap hinterher. Memphis steht demnach nun bei etwa 120 Mio Dollar (inklusive Cap-Hold für Delon Wright über 7,6 Mio. Dollar). Darunter sind auch noch teilweise oder nicht garantierte Verträge von Avery Bradley oder Kyle Korver.

19.51 Uhr: Und da ist sie, die erste Woj-Bomb des Abends, wenn auch in etwas kleinerer Ausführung. Jonas Valanciunas wird sich offenbar kurz nach dem Start der Free Agency auf eine Vertragsverlängerung über drei Jahre und 45 Mio. Dollar bei den Grizzlies einigen.

19.48 Uhr: Die Clippers haben offenbar Interesse, nicht nur Patrick Beverley zurückzuholen, sondern auch Marcus Morris (neben ein oder zwei Superstars) an Land zu ziehen. Die Franchise habe laut Andrew Greif (L.A. Times) angeblich bereits deren Agenten kontaktiert.

NBA Free Agency im Liveticker - Rund um die NBA: Kings offenbar im Rennen um Capela

19.38 Uhr: Eine weitere, nicht ganz uninteressante News zur Suche der Celtics nach einem Big Man, die ich euch nicht vorenthalten möchte: Laut Chris Mannix von Sports Illustrated könnten die Celtics auch ein Auge auf Robin Lopez werfen. Allerdings stehen dessen Gehaltsvorstellungen womöglich einem Engagement in Boston im Weg.

19.29 Uhr: Was passiert nun also mit Al Horford? Das scheint niemand so genau zu wissen. Vielleicht wechselt er ja zu den Harlem Globetrotters. Ich will aktuell absolut gar nichts ausschließen ...

19.25 Uhr: Allerdings habe Houston laut Amick mehr als einen potenziellen Trade-Partner für Capela in der Hinterhand. Der Höchstbietende wird wohl gewinnen - wie gesagt, sofern sich Butler für die Rockets entscheidet.

19.23 Uhr: Amick legt noch einmal nach. Er bestätigt die Info, dass die Kings an Dewayne Dedmon interessiert seien. Gleichzeitig könnte seinen Quellen zufolge Sacramento einer der möglichen Trade-Partner der Rockets in einem Deal um Clint Capela sein, sofern Jimmy Butler nach Houston kommt.

19.19 Uhr: Sam Amick (The Athletic) kommt ebenfalls zu dem Schluss, dass die Horford-Situation sehr knifflig sei. Er will aber erfahren haben, dass die Sixers "sehr ernstes Interesse" an Horford haben. Das hat zuvor unter anderem auch Brian Windhorst (ESPN) berichtet.

NBA Free Agency im Liveticker - Rund um die NBA: Al Horford doch zurück zu den Celtics?

19.15 Uhr: Allerdings merkt O'Connor an, dass ein Horford-Verbleib in Boston eine komplizierte Sache wäre. Es wäre wohl ein doppelter Sign-and-Trade um Kemba Walker und Terry Rozier von Nöten.

19.12 Uhr: Achtung, jetzt wird es richtig wild: Kevin O'Connor, der normalerweise gut vernetzte Journalist von The Ringer, hat von "league executives" gehört, dass es sich beim mysteriösen Interessent an Al Horford tatsächlich um die Celtics handeln könnte!

19.10 Uhr: Miami Heat Beat will von den berühmt-berüchtigten "league sources" erfahren haben, dass die Sixers Jimmy Butler das fünfte Vertragsjahr noch nicht angeboten haben. Das könnte im Werben um den Guard eventuell entscheidend sein. Butler wird sich kurz nach dem Start der Free Agency auf jeden Fall mit den Heat in Florida treffen, die an einem Sign-and-Trade interessiert sein sollen (genau wie die Rockets).

19.05 Uhr: Interessante Info von Sam Amick von The Athletic. Auch wenn die Kings Horford einen lukrativen Vertrag auf den Tisch legen möchten, habe die Franchise den Eindruck, dass er wohl eher woanders unterschreiben wird.

19.02 Uhr: Tomas Satoransky geht als Restricted Free Agent in die Offseason, laut NBC Sports Washington haben die Wizards Interesse angemeldet, den Guard zu halten. Doch auch die Mavs, Pacers, Magic und Celtics haben ihn offenbar im Visier.

18.52 Uhr: Marc Stein von der New York Times bestätigt soeben via Twitter das große Interesse der Kings an Al Horford. Die Franchise hätte zudem den nötigen Cap Space, um dem 33-Jährigen seinen angeblich anvisierten Vierjahresvertrag in Höhe von etwa 100 Mio. Dollar anzubieten.

NBA Free Agency im Liveticker - Rund um die NBA: Kings wohl an Al Horford dran

18.46 Uhr: Machen wir doch direkt weiter mit einem dieser Restricted Free Agents. Quinn Cook ist angeblich auf dem Radar der Wizards, Sixers, Suns, Heat, Hornets, Nets und Mavs, dies berichtet erneut Alex Kenned von HoopsHype. Die Warriors können allerdings mit allen Angeboten mitziehen.

18.40 Uhr: Wann genau dürfen eigentlich die neuen Verträge offiziell gemacht werden? Und was bedeuten Begriffe wie Restricted Free Agent oder Unrestricted Free Agent? Kurz bevor es in die heiße Phase geht, findet ihr hier alle wichtigen Infos in Sachen Free Agency.

18.35 Uhr: Kommen wir noch einmal zu Al Horford zurück. Wie Jason Anderson vom Sacramento Bee berichtet, bereiten die Kings ein "massives" Angebot vor, dass dem Big Man zum Start der Free Agency vorgelegt werden soll. Offenbar gebe es ein "beidseitiges Interesse", doch Horford habe für heute noch keine Meetings mit irgendeinem Team vereinbart.

18.31 Uhr: Und da meldet sich auch Adrian Wojnarowski (ESPN) erstmals zu Wort. Seinen Quellen nach finalisiert Nicolo Melli von Fenerbahce einen Zweijahresvertrag mit den New Orleans Pelicans.

18.26 Uhr: Der Times-Journalist ist aktuell nicht der einzige NBA-Insider mit einem Lauf. Alex Kennedy (HoopsHype) legt mit Gerüchten zu Al-Farouq Aminu nach, der offenbar Interesse der Nets, Sixers, Magic, Spurs, Clippers, Rockets und Pacers auf sich zieht. Also quasi von der halben Liga ...

NBA Free Agency im Liveticker - Rund um die NBA: Rubio wohl sicher zu den Pacers

18.23 Uhr: Wenn es Mirotic allein ums Geld gegangen wäre, dann hätte er in der NBA verlängert, schreibt Stein. Angeblich hatten beispielsweise die Jazz vor, dem Strech-Vierer drei Jhre und 45 Mio. Dollar anzubieten.

18.19 Uhr: Dass der Big Man zurück nach Europa gehen wird scheint so gut wie sicher, nur über die genauen Konditionen gibt es widersprüchliche Berichte. Die spanische AS hatte von sechs Jahren und 70 Mio. Dollar gesprochen (was laut Stein falsch ist), andere Insider vermeldeten am Samstag dagegen nur zwei Jahre und 7 Mio. Dollar. Das ist eine nicht ganz unerhebliche Spanne ...

18.16 Uhr: Und direkt nochmal Stein, der gut sechs Stunden vor der Free Agency bereits langsam aber sicher heiß läuft. Es geht um Nikola Mirotic und dessen Deal mit Barcelona. Offenbar wird der Vertrag gerade erst finalisiert, die Spekulationen um einen "Monster-Sechsjahresvertrag" sind laut Stein aber inkorrekt.

18.14 Uhr: Weiter geht's mit Ricky Rubio! Laut Marc Stein (New York Times) gebe es schon seit einer Woche Gerüchte über einen "scheibar fertigen Deal" zwischen den Indiana Pacers und dem spanischen Point Guard. Offenbar könnte kurz nach dem Start der Free Agency der Vertrag finalisiert werden.

18.10 Uhr: Wo könnte Al Horford landen? Wir haben für euch hier die wichtigsten Gerüchte gesammelt, die derzeit im NBA-Universum um Horford und die weiteren Free Agents kursieren.

NBA Free Agency - Alle Deals und Gerüchte zur Offseason 2019: Jimmy Butler will offenbar nach Miami © getty 1/38 Jimmy Butler (Philadelphia 76ers): Geben die Sixers dem Forward einen Maximal-Vertrag über 5 Jahre? Es dürfte schwer werden, weil Philly auch Tobias Harris und J.J. Redick bezahlen will/muss. © getty 2/38 Zuletzt mehrten sich deshalb die Gerüchte um einen Wechsel. Sowohl die Miami Heat als auch die Houston Rockets sind im Gespräch, Butler per Sign-and-Trade ins Team zu holen. © getty 3/38 Nun vermeldete Tim Reynolds (AP), dass Butler den Heat bei einem Treffen kurz nach dem Start der Free Agency offenbar mittleilen wird, dass er für Miami spielen möchte. Das wäre wirklich ein Hammer! © getty 4/38 Sowohl Marc Stein als auch Tim MacMahon berichten von einer Einigung zwischen den Mavs und Dwight Powell. Offenbar hat der Big Man für drei Jahre und 33 Mio. Dollar verlängert. Die Extension beginnt aber erst 2020/21. © getty 5/38 Viel Wirbel um Al Horford! Zunächst schien er die Boston Celtics mit großer Sicherheit zu verlassen, doch auf einmal scheint eine Rückkehr nicht mehr unmöglich. © getty 6/38 Laut Brian Windhorst könnten aber auch die Philadelphia 76ers ein heißer Kandidat sein. Horford und Embiid zusammen in einem Team??? Das wollen unter anderem die Kings mit einem "massiven Angebot" verhindern. Ob das klappt? © getty 7/38 Den Vertrag von Harrison Barnes würde dies nicht beeinflussen. Von den Kings bekommt der Forward laut Carmichael Dave (KHTK Sports) einen Vierjahresvertrag über knapp 90 Mio. Dollar! © getty 8/38 Nikola Vucevic (Orlando Magic): Der Center wird den Magic treu bleiben, es wird laut Shams nur noch auf den Beginn der Free Agency gewartet. 100 Millionen soll Vuc für vier Jahre kassieren. © getty 9/38 Kemba Walker (Charlotte Hornets): Der quirlige Point Guard wird wohl die Nachfolge von Kyrie Irving in Boston antreten. Laut übereinstimmenden Medienberichten haben sich Kemba und die C's auf einen Vertrag über vier Jahre und 141 Mio. Dollar geeinigt. © getty 10/38 Ein Grund für den Wechsel war wohl die Aussicht auf einen tiefen Playoff-Run in Boston. Dort wird im Gegensatz zu seiner Zeit bei den Hornets die Verantwortung nicht mehr allein auf seinen Schultern ruhen. © getty 11/38 Die Mavs wollen angeblich keinen großen Star und sich stattdessen in der "Mittelklasse" bedienen. Ein Kandidat soll Patrick Beverley sein. Laut Brad Townsend (L.A. Times) soll es ein Meeting geben. © getty 12/38 Konkurrenten der Mavs sollen unter anderem die Chicago Bulls und die L.A. Clippers sein. © getty 13/38 Kyrie Irving (Boston Celtics): Ja, und was macht Uncle Drew? Der hat sich offenbar mit den Nets geeinigt. Auch Irving wird wohl einen Vertrag über 4 Jahre und 141 Mio. Dollar bekommen. © getty 14/38 In der Verlosung waren laut Marc Stein (New York Times) auch die Los Angeles Lakers, die zwar Platz unter dem Salary Cap haben nun aber leer ausgehen. © getty 15/38 D'Angelo Russell (Brooklyn Nets): Kommt dafür Russell zurück nach L.A.? Die Nets werden ihren Point Guard ziehen lassen, entweder als Free Agent oder in einem Sign-and-Trade. © getty 16/38 Russell scheint einer Rückkehr zu seinem Ex-Team offenbar nicht abgeneigt. Zudem soll es ein Treffen mit den Timberwolves geben. Man darf gespannt sein ... © getty 17/38 Bleibt Daniel Theis in Boston? Die Celtics haben laut Adrian Wojnarowski zumindest mal ein Qualifying Offer für den Deutschen abgegeben. Damit wird Theis zum Retricted Free Agent, die Celtics können also mit jedem Angebot mitziehen. © getty 18/38 Derrick Rose (Minnesota Timberwolves): Der Point Guard absolvierte 2018/19 im hohen Norden eine gute Saison, nun wird der Unrestricted Free Agent aber wohl neue Wege gehen. Mehrere Medien berichten von einem Wechsel zu den Pistons. © getty 19/38 JaVale McGee spielte eine überraschend gute Saison bei den Lakers. Das ist auch den Rockets nicht verborgen geblieben. Laut Chris Haynes (Yahoo) werden sich die Texaner mit den Center treffen. © getty 20/38 Kevon Looney (Golden State Warriors): Auch der Warriors-Center ist begehrt nach zwei guten Jahren. Neben Golden State wird sich der Big auch Mark Medina (Mercury News) mit den Houston Rockets und den Chicago Bulls treffen. © getty 21/38 Kevin Durant (Golden State Warriors): KD ist nicht zu lesen. Laut Adrian Wojnarowski (ESPN) wird Durant wohl Meetings mit den Knicks, Nets, Clippers und Warriors wahrnehmen. © getty 22/38 Problematisch ist natürlich, dass KD wahrscheinlich das komplette Jahr mit einem Achillessehnenriss ausfallen wird. Dennoch dürfte Durant den vollen Max bekommen. © getty 23/38 In den vergangenen Wochen wurden immer wieder die Nets als Favorit im KD-Poker genannt. Doch laut Ian Begley (SNY.tv) ist das Rennen weiterhin komplett offen. © getty 24/38 Am Samstag machten Gerüchte die Runde, dass Durant wohl eine gemeinsame Zukunft mit Kawhi Leonard diskutiert habe. Davon berichteten sowohl Shams Charania (The Athletic) als auch Woj und Ramona Shelburne (beide ESPN). © getty 25/38 Entsteht also ein neues Superteam entweder bei den Knicks oder Clippers? Diese beiden Teams haben angeblich Meetings mit KD und Kawhi vereinbart. Anschließend wird jedoch Toronto die Chance auf den letzten Pitch bei der Klaue bekommen. © getty 26/38 Und auch die Lakers gelten als heißer Kandidat. Kawhi soll der Franchise ebenfalls ein Meeting zugesagt und ein Treffen mit Magic Johnson angestrebt haben! © getty 27/38 Gelingt den Utah Jazz ein weiterer Coup? Laut Tony Jones (The Athletic) sollen die Jazz Bojan Bogdanovic von den Pacers holen. Der Kroate könnte die Lösung für den Flügel in Utah sein. © getty 28/38 Tobias Harris (Philadelphia 76ers): Neben Jimmy Butler will Philly auch Harris halten. Doch auch er könnte teuer warden, vielleicht sogar zu teuer. Laut Ric Bucher (Bleacher Report) wollen die Sixers wohl keinen Max-Deal vorlegen. © getty 29/38 Das könnte Harris zu einem Wechsel bewegen - doch auch andere Teams sind unsicher, ob sie Harris den Max anbieten wollen, darunter auch die Mavs. Weitere Interessenten: Nets, Kings, Pelicans, Grizzlies oder Harris‘ altes Team, die L.A. Clippers. © getty 30/38 Terry Rozier (Boston Celtics): Die Zeit des Point Guards bei den Celtics ist so gut wie sicher vorbei. Geht es nun zu den Knicks? Es besteht angeblich beidseitiges Interesse an einem Deal für ein oder zwei Jahre. Auch Charlotte ist interessiert. © getty 31/38 Ärgern die Mavs die Milwaukee Bucks? Laut Ramona Shelburne von ESPN zählt Dallas zu den Teams, die Interesse an RFA Malcolm Brogdon haben. Demnach wollen die Mavs dem Guard ein Offer Sheet vorlegen. © getty 32/38 Aber auch andere Teams denken über den 26-Jährigen nach. Angeblich sind dies die Chicago Bulls, Boston Celtics und auch die Phoenix Suns. © getty 33/38 Für Entlastung der Bucks-Bücher könnte ein Trade von Ersan Ilyasova sorgen. Laut Bucks-Insider Gary Woelfel würde Milwaukee den Türken und dessen 14 Mio. für 2 Jahre für "alles" traden. © getty 34/38 Klay Thompson (Golden State Warriors): Klay ist ein stolzer Spieler und will wohl von den Warriors einen Maximal-Vertrag (5 Jahre/ 190 Mio.) - trotz seiner schweren Kreuzbandverletzung. © getty 35/38 DeAndre Jordan (New York Knicks): Der Center gilt als Kandidat für die Lakers, doch gemäß Kelly Iko (The Athletic) könnte auch Houston eine Alternative sein. DJ kommt aus der texanischen Metropole. Weitere Interessenten: Die Knicks und Nets. © getty 36/38 Wie Woj bereits am Freitag vermeldete, wird er den von den Warriors wohl auch bekommen und in der Bay Area bleiben. Shams bestätigte am Samstag die Einigung. Damit gehen unter anderem die Clippers und Lakers leer aus. © getty 37/38 DeMarcus Cousins (Golden State Warriors): Viel hört man nicht über den Warriors-Center, der so lange verletzt war. Selbst eine Rückkehr zu den Dubs scheint nicht ausgeschlossen. Zuletzt wurden die Knicks als möglicher Abnehmer ins Gespräch gebracht. © getty 38/38 Allerdings soll Boogie nicht die erste Wahl der Knicks sein. Laut Ian Bagley (ESPN) besitzen andere Namen eine höhere Priorität. So sollen Bobby Portis (Wizards) und Julius Randle (Pelicans) zuerst angefragt werden.

NBA Free Agency im Liveticker - Rund um die NBA: Horford-Entscheidung wohl Anfang der Woche

18.06 Uhr: Adam Himmelsbach (Boston Globe) berichtet, dass sich Al Horford heute Nacht mit ein paar "mysteriösen Teams" treffen wird. Eine Entscheidung des viel umworbenen Bigs wird dann für Montag oder Dienstag erwartet.

18.03 Uhr: Machen wir mit aktuellen Spekulationen weiter: Kyrie Irving ist offenbar bemüht, Veteranen nach Brooklyn zu locken, die sich ihm bei den Nets anschließen sollen. Laut Alex Kennedy (HoopsHype) habe der Ex-Celtic beispielsweise mit Iman Shumpert gesprochen, mit dem er 2016 den Titel mit den Cavs gewann.

17.59 Uhr: Ich will ganz offen zu euch sein, der SPOX-Community kann man ohnehin nichts vormachen. Diese Info hatte Marc Stein bereits in der Nacht verbreitet. Deshalb hier ein Überblick, was zwischen meinen RudNBA-Schichten sonst noch so passiert ist:

17.55 Uhr: Offenbar möchte Leonard von einem weiteren Star-Free-Agent begleitet werden, sollte er sich für einen Wechsel von Toronto zu den Clippers entscheiden. Angeblich ist Clippers-Berater Jerry West als "Bewunderer" Butlers bekannt. Der 29-Jährige ist wohl auch bei den Heat, Rockets und natürlich den Sixers im Gespräch.

17.52 Uhr: Bleiben wir doch direkt mal bei Jimmy Buckets. Über das Interese der L.A. Clippers an Kawhi und Durant haben wir bereits geschrieben, doch laut Marc Stein von der New York Times hat LAC auch die Möglichkeit, Kawhi und Butler unter Vertrag zu nehmen, erörtert.

17.45 Uhr: Einer meiner Lieblings-Parts der Free Agency? Twitternde Spieler! Ich erinnere da nur mal an die geniale Jordan-Mavs-Clippers-Saga von 2015. Die Interpretation dieses Tweets von Jimmy Butler überlassen ich nun aber mal lieber euch.

NBA Free Agency im Liveticker - Rund um die NBA: Wer schnappt sich Terry Rozier?

17.42 Uhr: Und nochmal Kennedy: Bobby Portis ist angeblich bei den Jazz, Knicks und Clippers im Gespräch. Die Wizards haben angeblich ebenfalls Interesse an einer Vertragsverlängerung bekundet.

17.40 Uhr: Richaun Holmes und Kyle O'Quinn sind sicherlich nicht die größten Fische auf dem Free-Agency-Markt, spannende Personalien sind sie aber allemal. Alex Kennedy von HoopsHype will erfahren haben, dass die Magic, Sixers, Knicks, Kings, Hawks und Bulls an Quinn dran sind. Holmes zieht offenbar das Interesse von den Lakers, Bucks und Bulls auf sich.

17.36 Uhr: Interessenten an Rozier scheint es einige zu geben. Nach den Infos von Himmelsbach haben die Suns, Knicks, Mavericks, Bulls, Hornets und Magic ein Auge auf den Point Guard geworfen.

17.34 Uhr: Früher oder später werden die Kelten den Platz unter dem Salary Cap aber wohl brauchen, um Kemba Walker zu verpflichten. Bis dahin ist aber noch bis zum 6. Juli Zeit, erst dann dürfen die Verträge unterschrieben werden. Laut Smith wird Boston das Qualifying Offer erst renouncen, wenn sie es wirklich müssen.

17.31 Uhr: Neuigkeiten aus Boston zum Thema Terry Rozier. Der Point Guard ist derzeit noch Restricted Free Agent, laut Adam Himmelsbach vom Boston Globe werden die Celtics ihre Rechte ersteinmal nicht abtreten. Keith Smith (Yahoo Sports) fügt an, dass sich Boston Flexibilität wahren möchte.

17.29 Uhr: Jetzt fragt ihr euch sicherlich, welches Team denn nun wie viel Spielraum hat? Wir haben hier eine Übersicht für euch.

NBA - Die Salary-Cap-Situation vor der Free Agency: Diese Teams haben am meisten Spielraum © getty 1/33 Um 0 Uhr deutscher Zeit beginnt die Free Agency und es kann offiziell verhandelt werden. Zeit, einen Blick auf die Salary-Cap-Situation aller 30 NBA-Teams zu werfen. Wer kann sich die Hochkaräter wie Kevin Durant, Kyrie Irving und Co. leisten? © getty 2/33 Zur Erklärung: Die Gehaltsobergrenze wird in der Saison 2019/20 bei 109 Millionen Dollar liegen und damit etwa 7 Mio. Dollar über dem derzeitigen Wert. Die Luxussteuergrenze wird bei 132 Mio. Dollar liegen. © getty 3/33 Ebenfalls nicht ganz unwichtig: Durant könnte als Veteran mit mindestens zehn Jahren NBA-Erfahrung einen Maximal-Vertrag unterschrieben, der ihm bis zu 35 Prozent des Salary Caps einbringen könnte. Dies entspricht 38,15 Mio. Dollar für 2019. © getty 4/33 Platz 30: Oklahoma City Thunder - Cap Space: -39,8 Mio. Dollar (mit Cap Holds, nach Angaben von spotrac.com) © getty 5/33 Platz 29: Cleveland Cavaliers - Cap Space: -36,2 Mio. Dollar © getty 6/33 Platz 28: Miami Heat - Cap Space: -35,2 Mio. Dollar © getty 7/33 Platz 27: Portland Trail Blazers - Cap Space: -27,9 Mio. Dollar © getty 8/33 Platz 26: Houston Rockets - Cap Space: -14,2 Mio. Dollar © getty 9/33 Platz 25: Detroit Pistons - Cap Space: -14,0 Mio. Dollar © getty 10/33 Platz 24: Denver Nuggets - Cap Space: -12,3 Mio. Dollar © getty 11/33 Platz 23: Minnesota Timberwolves - Cap Space: -6,2 Mio. Dollar © getty 12/33 Platz 22: Toronto Raptors - Cap Space: -5,9 Mio. Dollar © getty 13/33 Platz 21: Utah Jazz - Cap Space: 0,3 Mio. Dollar © getty 14/33 Platz 20: Washington Wizards - Cap Space: 1,3 Mio. Dollar © getty 15/33 Platz 19: San Antonio Spurs - Cap Space: 5,3 Mio. Dollar © getty 16/33 Platz 18: Charlotte Hornets - Cap Space: 6,8 Mio. Dollar © getty 17/33 Platz 17: Memphis Grizzlies - Cap Space: 10,4 Mio. Dollar © getty 18/33 Platz 16: Atlanta Hawks - Cap Space: 13,8 Mio. Dollar © getty 19/33 Platz 15: Golden State Warriors - Cap Space: 14,1 Mio. Dollar © getty 20/33 Platz 14: Milwaukee Bucks - Cap Space: 17,4 Mio. Dollar © getty 21/33 Platz 13: Orlando Magic - Cap Space: 18,7 Mio. Dollar © getty 22/33 Platz 12: Phoenix Suns - Cap Space: 22,3 Mio. Dollar © getty 23/33 Platz 11: Chicago Bulls - Cap Space: 22,5 Mio. Dollar © getty 24/33 Platz 10: Los Angeles Lakers - Cap Space: 29,6 Mio. Dollar © getty 25/33 Platz 9: New Orleans Pelicans - Cap Space: 33,0 Mio. Dollar © getty 26/33 Platz 8: Indiana Pacers - Cap Space: 34,2 Mio. Dollar © getty 27/33 Platz 7: Boston Celtics - Cap Space: 34,2 Mio. Dollar © getty 28/33 Platz 6: Dallas Mavericks - Cap Space: 47,0 Mio. Dollar © getty 29/33 Platz 5: Los Angeles Clippers - Cap Space: 55,1 Mio. Dollar © getty 30/33 Platz 4: Sacramento Kings - Cap Space: 59,2 Mio Dollar © getty 31/33 Platz 3: Philadelphia 76ers - Cap Space: 59,9 Mio. Dollar © getty 32/33 Platz 2: Brooklyn Nets - Cap Space: 67,0 Mio. Dollar © getty 33/33 Platz 1: New York Knicks - Cap Space: 68,7 Mio. Dollar

NBA Free Agency im Liveticker - Rund um die NBA: Powell verlängert wohl bei den Mavs

17.26 Uhr: In der Nacht hat das Ligabüro übrigens die genauen Zahlen für den Salary Cap der Saison 2019/20 bekanntgegeben. Demnach liegt die Gehaltsobergrenze bei 109,14 Mio. Dollar (und damit minimal höher als angenommen). Die Luxussteuergrenze liegt bei 132,63 Mio. Dollar.

17.22 Uhr: Damit hat die Vertragsverlängerung keinerlei Auswirkungen auf den Salary Cap der Mavs in der kommenden Spielzeit. Dallas wird laut MacMahon circa 28,8 Mio. Dollar Spielraum unter der Gehaltsobergrenze haben.

17.15 Uhr: Die Verlängerung mit Powell sei neben dem Porzingis-Deal eine der Prioritäten in der Mavs-Offseason gewesen, so Stein. Tim MacMahon (ESPN) hat den Deal übrigens ebenfalls bestätigt. Nicht ganz unwichtig dabei: Der neue Vertrag beginnt erst ab der Saison 2020/21. Kommende Saison steht der Big noch für 10,3 Mio. unter Vertrag.

17.12 Uhr: Nächste Infos zu den Mavs, erneut von Stein: Die Mavericks möchten Dwight Powell zum Start der Free Agency eine Vertragsverlängerung über drei Jahre und 33 Mio. Dollar auf den Tisch legen. Der NBA-Insider geht von einer schnellen Einigung aus.

17.10 Uhr: Was macht eigentlich Kristaps Porzingis? Kurz nach dem Blockbuster-Deal der Mavs und Knicks vor der Trade Deadline gab es Gerüchte, dass er nur das Qualifying Offer nehmen würde. Marc Stein (New York Times) geht aber davon aus, dass er für 5 Jahre und 158 Mio. Dollar verlängern wird. Leakt Luka Doncic hier schon die sichere Vertragsunterschrift?

17.04 Uhr: Ein weiterer Big Man auf dem Markt ist Brook Lopez. Nach Infos von Gery Woelfel haben wohl die Clippers, Lakers und Pelicans den Splash Mountain im Visier. Wo seht ihr Lopez in der kommenden Saison?

16.55 Uhr: Stattdessen haben die Kings angeblich ein Auge auf Dewayne Dedmon geworfen. Offenbar gebe es zwischen beiden Parteien "beidseitiges und starkes Interesse". Dies berichtet Carmichael Dave von KHTK Sports aus Sacramento.

16.49 Uhr: Apropos Cousins: Der Big Man der Warriors könne sich einem Bericht von Jason Jones von The Athletic zufolge eine Rückkehr zu den Sacramento Kings vorstellen - allerdings zeige sein Ex-Team bisher kein Interesse an Boogie Cousins. In den vergangenen Tagen gab es jedoch Gerüchte, dass bis zu sieben Teams hinter dem Center her sein könnten.

16.43 Uhr: Gleichzeitig sind noch viele große Namen auf dem Markt. Wer holt sich beispielsweise Kevin Durant? Wo landet Kawhi Leonard? Und was passiert mit DeMarcus Cousins? Die nächsten Stunden sollten ganz lustig werden.

NBA Free Agency im Liveticker - Rund um die NBA: Landet Kevin Durant bei den Knicks?

16.38 Uhr: Einige Entscheidungen des Sommers 2019 sind Medienberichten zufolge bereits gefallen. Hier eine kleine Übersicht, was angeblich sicher ist:

Kyrie Irving zu den Nets (4 Jahre/141 Mio. Dollar)

Kemba Walker zu den Celtics (4 Jahre/141 Mio. Dollar)

Klay Thompson bleibt bei den Warriors (5 Jahre/190 Mio. Dollar)

Nikola Vucevic bleibt bei den Magic (4 Jahre/100 Mio. Dollar)

Harrison Barnes bleibt bei den Kings (4 Jahre/88 Mio. Dollar)

16.32 Uhr: Am Samstag hatten wir bereits davon berichtet, dass Spekulationen um eine gemeinsame Zukunft von KD und Kawhi Leonard bei den Knicks oder L.A. Clippers im NBA-Universum kursieren. Laut Begley sehe es nicht danach aus, dass die Knickerbockers eine große Chance hätten, die Klaue zu landen. Allerdings sehen Leute aus Leonards Umfeld die Knicks tatsächlich als potenzielle Destination für den Finals-MVP.

16.30 Uhr: ... und zwar mit Kevin Durant. Die Frage nach der Zukunft des Warriors-Stars ist wohl eine der spannendsten der Free Agency 2019. Laut Ian Begley von SNY.tv sehen sich die New York Knicks als Favorit im KD-Poker.

16.30 Uhr: Der Countdown läuft - siebeneinhalb Stuinden trennen uns noch vom (offiziellen) Start der Free Agency. Bereits am Samstag ging es in der Gerüchteküche ordentlich rund, das wird heute definitiv nicht anders sein. Legen wir direkt los ...