WM 2018: Wo kann ich die Highlights aller Spiele sehen?

Am 14. Juni beginnt die Weltmeisterschaft in Russland mit dem Eröffnungsspiel des Gastgebers gegen Saudi-Arabien. Deutschland bestreitet am 17. Juni die erste Partie gegen Mexiko. SPOX gibt Euch einen Überblick, wo Ihr die Highlights aller Spiele der WM 2018 sehen könnt.

Vier Jahre nach dem Triumph in Brasilien fährt das DFB-Team nach Russland, um den Titel erstmals zu verteidigen. Nicht mit dabei sein wird Mario Götze, der 2014 das entscheidende Tor im Finale gegen Argentinien schoss. Welche Spieler Trainer Joachim Löw nominierte und wie die Kader der anderen WM-Teilnehmer aussehen, erfahrt Ihr hier.

WM 2018: DAZN zeigt die Highlights der Spiele

Wie auch bei den Bundesliga-Highlights wird der Streaming-Dienst DAZN die Höhepunkte aller Spiele bereits 45 Minuten nach Spielende anbieten. Dabei werden nicht nur die Tore, sondern auch andere Highlights der Spiele gezeigt. Dies gilt im Moment allerdings nur für Abonnenten in Deutschland.

Zusätzlich werden weitere Videos zu den besten Szenen, den schönsten Toren und anderen Aufregern produziert und zur Verfügung gestellt.

Neben den Fußball-Highlights gibt es bei DAZN auch Fußball der Premier League, Primera Division, Serie A und Ligue 1 sowie US-Sport-Highlights, Tennis, Golf und vieles mehr zu sehen. Hier findet ihr das komplette Programm. Das Abo beim Streaming-Anbieter kostet nur 9,99 Euro im Monat.

Neben der ARD und ZDF, die der Hauptrechteinhaber im Free-TV sind, zeigt auch Sport1 die Highlights der WM auf deren Webseite.

Wo kann ich die Spiele der WM live sehen?

Wie bei den vergangenen Turnieren auch werden die ARD und das ZDF im Wechsel alle 64 Spiele der WM in Russland live übertragen. Während das Eröffnungsspiel zwischen Russland und Saudi-Arabien in der ARD gezeigt wird, zeigt das ZDF das Endspiel.

An den letzten Gruppenspieltagen werden die Parallelbegegnungen auf ONE oder auf ZDFinfo zu sehen sein. Zu allen Spielen bieten die Sender auch Livestreams im Internet an.

Hier gibt es die Kommentatoren der beiden Sender im Überblick:

ARD: Tom Bartels, Steffen Simon, Gerd Gottlob, Florian Nass

ZDF: Bela Rethy, Claudia Neumann, Thomas Wark, Martin Schneider, Oliver Schmidt

© getty

Alle Weltmeister: Zieht Deutschland mit Brasilien gleich?