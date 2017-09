Märchen auf Zeit

Premier League Sa 13:30 Das Highlight am Samstag: ManCity - Liverpool Copa do Brasil Flamengo -

Cruzeiro CSL Guangzhou Evergrande -

Changchun Ligue 1 Lille -

Bordeaux Primeira Liga Feirense -

Sporting First Division A Anderlecht -

Lokeren Ligue 1 Metz -

PSG Premiership Hamilton -

Celtic Championship Derby County -

Hull Primera División Leganes -

Getafe J1 League Urawa -

Kashiwa J1 League Gamba Osaka -

Kobe Primera División Real Madrid -

Levante Premier League Man City -

Liverpool CSL Shandong -

Jiangsu Serie B Palermo -

Empoli Premier League Leicester -

Chelsea Championship Bolton -

Middlesbrough Primera División Valencia -

Atletico Madrid Ligue 1 Nizza -

Monaco Serie A Juventus -

Chievo Premier League Stoke -

Man United Primera División Sevilla -

Eibar Championship Sheffield Wednesday -

Nott'm Forest Ligue 1 Caen -

Dijon Ligue 1 Montpellier -

Nantes Ligue 1 Straßburg -

Amiens Ligue 1 Troyes -

Toulouse Premier League Everton -

Tottenham (DELAYED) Eredivisie Ajax -

Zwolle Primera División Barcelona -

Espanyol Serie A Sampdoria -

AS Rom Premier League Brighton -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Arsenal -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Southampton -

Watford (Delayed) Primera División La Coruna -

Real Sociedad Eredivisie Heerenveen -

Eindhoven Serie A Inter Mailand -

SPAL Premier League Burnley -

Crystal Palace Ligue 1 Saint-Etienne -

Angers Serie A Atalanta -

Sassuolo Serie A Cagliari -Crotone Serie A Hellas Verona -

Florenz Serie A Lazio -

AC Mailand Serie A Udinese -

Genua Primera División Bilbao -

Girona Ligue 1 Lyon -

Guingamp Premier League Swansea -

Newcastle Serie A Benevento -

FC Turin Primera División Celta Vigo -

Alaves Primera División Villarreal -

Real Betis Serie A Bologna -

Neapel Serie A Santos -

Corinthians Ligue 1 Marseille -

Rennes Ligue 2 Reims -

Brest Premier League West Ham -

Huddersfield Primera División Malaga -

Las Palmas Copa Libertadores San Lorenzo -

Lanus Copa Sudamericana Chapecoense -

Flamengo Copa Libertadores Barcelona SC -

Santos Copa Libertadores Botafogo -

Gremio Copa Libertadores Jorge Wilstermann -

River Plate First Division A Brügge -

Mechelen Ligue 1 Toulouse -

Bordeaux Premiership Partick Thistle -

Rangers Premier League Bournemouth -

Brighton Primera División Eibar -

Leganes J1 League Omiya -

Gamba J1 League Kobe -

Sapporo Primera División Levante -

Valencia Premier League Crystal Palace -

Southampton CSL Shanghai SIPG -

Shanghai Shenhua Serie A Crotone -

Inter Mailand Premier League Liverpool -

Burnley Championship Hull -

Sunderland Primera División Getafe -

Barcelona Ligue 1 Monaco -

Straßburg Serie A Florenz -

Bologna Premier League Tottenham -

Swansea Primera División Real Betis -

La Coruna Championship Barnsley -

Aston Villa Ligue 1 Dijon -

Saint-Etienne Ligue 1 Guingamp -

Lille Ligue 1 Nantes -

Caen Ligue 1 Troyes -

Montpellier Premier League Huddersfield -

Leicester (DELAYED) Primera División Atletico Madrid -

Malaga Serie A AS Rom -

Hellas Verona Premier League West Brom -

West Ham (DELAYED) Premier League Newcastle -

Stoke (DELAYED) Super Liga Partizan -

Radnicki Nis Serie A Sassuolo -

Juventus CSL Jiangsu -

Guangzhou Evergrande Eredivisie ADO Den Haag -

Ajax Premier League Chelsea -

Arsenal Ligue 1 Amiens -

Marseille Serie A AC Mailand -

Udinese Serie A Neapel -

Benevento Serie A SPAL -

Cagliari Serie A FC Turin -

Genua Primera División Girona -

Sevilla Eredivisie PSV -

Feyenoord 1. HNL Hajduk Split -

Rijeka Ligue 1 Angers -

Metz Ligue 1 Rennes -

Nizza Premier League Man United -

Everton Serie A Chievo -

Atalanta Primera División Las Palmas -

Bilbao Primera División Real Socieda -

Real Madrid Serie A Genua -

Lazio Serie A Corinthians -

Vasco Ligue 1 PSG -

Lyon Ligue 2 Lens -

Quevilly Primera División Espanyol -

Celta Vigo Serie B Palermo -

Perugia Serie A Bologna -

Inter Mailand Serie A Benevento -

AS Rom Serie A Juventus -

Florenz Serie A Lazio -

Neapel Serie A AC Mailand -

SPAL Primera División Sevilla -

Las Palmas Primera División Real Madrid -

Real Betis

Der TSV 1860 München ist nach dem Sturz ins Amateurlager ins Grünwalder Stadion zurückgekehrt. In der Regionalliga ist der Start geglückt, die Fans sind zufriedengestellt. Hinter den Kulissen gibt es aber jede Menge Probleme, die äußerst komplex sind. Auch Investor Hasan Ismaik mischt weiter mit.

Der Löwe brüllt wieder auf Giesings Höhen, da wo er nach Meinung vieler auch hingehört. Im Herzen der Stadt, der Heimat des einfachen Mannes. 'München ist blau, den Roten gehört der Rest inklusive Allianz Arena', so die einhellige Meinung der Anhänger von Sechzig.

Es war die die heraufbeschworene Rückkehr zu den Wurzeln an die Grünwalder Straße. Dort, wo das Trainingsgelände nur drei Straßenbahnhaltestellen vom Stadion entfernt ist, dort wo 1966 die letzte deutsche Meisterschaft gefeiert wurde und der Nachbar von der Säbener Straße noch weit von Glanz und Gloria der Neuzeit entfernt war.

Es ist der Mythos vom Städtischen Stadion an der Grünwalder Straße, der nun wieder auflebt. Dort wird noch mit echtem Geld und nicht mit Arenakarten bezahlt, dort kommen die Fans noch zu Fuß zum Stadion und zwängen sich nicht in die überfüllte U6 nach Fröttmaning oder zahlen zehn Euro für das dreistöckige Parkhaus.

1860 München: Das Fußball-Märchen des Jahres

Geht es nach den Fans der Löwen, dann sollte dieser Traum nicht mehr zu Ende gehen. Selbst die ZEIT verschlug es an die Ecke Grünwalder/Tegernseer Landstraße und staunte nicht schlecht, dass selbst der McDonalds in der Nähe (der erste in ganz Deutschland) blaue Luftballons verteilte. Als Fußball-Märchen des Jahres wurde der TSV 1860 bezeichnet.

Zu diesem Schluss kann man schon kommen. Vorbei sind die fürchterlichen Bilder aus der Relegation gegen Jahn Regensburg, als die Löwen-Fans sich und dem ganzen Verein auf nationaler Bühne ein Armutszeugnis ausstellten. Sitzschalen, Stangen und sonstiges Allerlei flogen, Fans hingen am Zaun und die Polizei erschein in der Arena vor der Nordkurve mit dem größten Polizeiaufgebot.

Keine zwei Monate später und rund 15 Kilometer südlich belagern die Fans erneut den Zaun, diesmal aber komplett friedlich. Vor ausverkauftem Haus und 12.500 Zuschauer, mehr erlaubt die Stadt aus Sicherheitsgründen nicht, schlägt das neuformierte Team der Löwen Wacker Burghausen mit 3:1 und ist Spitzenreiter.

Die kultigsten Stadien Deutschlands: Hier wurde echter Fußball gespielt! © getty 1/28 Nach über zehn Jahren ist es soweit. Die Münchner Löwen sind ins Grünwalder Stadion zurückgekehrt. SPOX zeigt darum die traditionsreichsten Stadien in Deutschland © getty 2/28 Nicht immer geliebt, dennoch architektonisch wertvoll: das Münchner Olympiastadion © getty 3/28 Die jetzige Red Bull Arena ist in das alte Zentralstadion gesetzt. Bis zu 100.000 Zuschauer fanden in der riesigen Schlüssel in Leipzig Platz © getty 4/28 Alleine die Lage hatte Charme. Das Millerntor liegt nur wenige Meter von der Reeperbahn entfernt © getty 5/28 Nicht fehlen darf natürlich das kultige Eintracht-Stadion an der Hamburger Straße © getty 6/28 Klein, eng, laut: der alte Tivoli in Aachen © getty 7/28 Vielleicht ist die Grotenburg in Uerdingen nicht wirklich etwas Besonderes, aber allein wegen des 7:3 gegen Dynamo Dresden darf diese Spielstätte nicht fehlen © getty 8/28 Schalker Fans werden schwelgen. Das Parkstadion war Schauplatz vieler großer internationaler Abende, nicht zuletzt 1997 © getty 9/28 Acht Ecken wie das Frankenstadion in Nürnberg haben wohl wenige andere Stadien © getty 10/28 Auch das Rudolf-Harbig-Stadion von Dynamo Dresden war prädestiniert für heiße Europacup-Abende. Diese Flutlicht-Masten, ein Traum © getty 11/28 Ebenfalls in Berlin beheimatet: der Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark. Der BFC Dynamo feierte dort unzählige Meisterschaften, unter den Augen von Stasi-Chef Erich Mielke, der eine eigene Loge hatte © getty 12/28 Klein, aber fein. Im Dreisamstadion stolperten nicht selten die Großen der Branche © getty 13/28 Trotz Laufbahn eines der schönsten Stadien in Deutschland: das Berliner Olympiastadion © getty 14/28 Zwischen Dortmund und Schalke brauchte sich das Schmuckkästchen anne Castroper, das Ruhrstadion, nicht verstecken © imago 15/28 Ebenfalls in Bochum, ebenfalls legendär: das Lohrheidestadion der SG Wattenscheid 09. Dort wurde Anfang der 90er Bundesliga gespielt - Wahnsinn © getty 16/28 Stadion Rote Erde in Dortmund: Bevor der BVB ins Westfalenstadion nebenan umzog, war die Rote Erde die Heimat der Schwarz-Gelben © getty 17/28 Das Westfalenstadion war nicht immer das größte Stadion der BRD. Beeindruckend war es trotzdem © getty 18/28 Im Karlsruher Wildpark gab es auch einige denkwürdige Abende im Europapokal. Das 7:0 gegen Valencia war wohl der absolute Höhepunkt © getty 19/28 Das Stadion am Zoo in Wuppertal hatte seinen Charme mit der alten Radbahn um das Spielfeld © getty 20/28 Ebenfalls kultig: die schmucke Bielefelder Alm © getty 21/28 Das wohl schönste Stadion der ehemaligen DDR. In der Alten Försterei zu Berlin-Köpenick gab es lange weder Flutlicht noch Sitzplätze © getty 22/28 Das Weserstadion, Schauplatz zahlreicher Wunder in Europa von Werder Bremen © getty 23/28 Die Festung in der Pfalz. In den 90ern galt: Es wurde auf dem Betzenberg so lange nachgespielt, bis die Roten Teufel gewonnen hatten © getty 24/28 Die Heimat der Fohlen. Bis 2004 war der Bökelberg Heimstätte von Borussia Mönchengladbach. © getty 25/28 Hier standen die treuen Fans noch auf der Gegengerade. Der Bieberer Berg in Offenbach stand schon immer für Kompaktheit © getty 26/28 Die Mainzer hatten über Jahre das kleinste Stadion der Bundesliga. Süß, dieser Bruchweg © getty 27/28 Eine weitere Kultstätte im Pott. Das Georg-Melches-Stadion an der Hafenstraße, Heimat von Rot-Weiß Essen © getty 28/28 Nein, dieses Bild ist nicht zwanzig Jahre alt. Am Böllenfalltor in Darmstadt ist einfach die Zeit stehen geblieben. Herrlich

1860 München: Schulterschluss mit dem Publikum

Auch für die folgenden Spiele waren an der Abendkasse nur noch vereinzelt Tickets zu erwerben, selbst bei den Auswärtsfahrten nach Memmingen oder Buchbach vermeldeten die Gegner ausverkauft. Die Sechzger sind die Attraktion der Liga. Der Zirkus ist eingekehrt in die als Dorfliga verschriene Regionalliga Bayern.

Auch in der Metropole München herrscht weiter ein Hype. Klub-Urgestein Daniel Bierofka ist wieder Cheftrainer, mit Sascha Mölders, Kapitän Felix Weber oder auch Jan Mauersberger blieben Spieler in Giesing, die auch mindestens eine Liga höher bei einem ambitionierten Klub unterschreiben hätten können. Dazu kehrte mit Timo Gebhart ein Löwe zurück, der fußballerisch auf Bundesliga-Niveau agiert, sich aber in der Vergangenheit zu oft selbst im Weg stand.

Die Mannschaft kommt an bei den Fans, ein Team, das ehrlichen Fußball bietet und an der Seitenlinie ein kleines Rumpelstilzchen hat, das alles für diesen Verein gegeben hat. Der Schulterschluss zwischen Mannschaft und Publikum ist die wahrscheinlich größte Errungenschaft der Löwen.

"Das war mitunter die beste Stimmung", schwärmte Sascha Mölders nach dem 5:0 gegen den FV Illertissen. "Das kann man mit dem letzten Jahr in der Arena nicht vergleichen. Überall wird gesungen, in der Kurve, in der Stehhalle und sogar auf der Haupttribüne - das ist einzigartig."

Seite 1: Märchenhafter Start und Versöhnung mit den Fans

Seite 2: Die Probleme: Ismaik, das Stadion und das liebe Geld