Bewahrt PSG seine weiße Weste?

PSG thront mit der Maximalausbeute von 18 Punkten an der Tabellenspitze und will auch am 7. Spieltag der Ligue 1 bei Montpellier seine weiße Weste bewahren. Die AS Monaco ist derweil der ärgste Verfolger der Pariser und will im Gastspiel bei OSC Lille den Abstand nach ganz oben nicht abreißen lassen. Hier findet ihr alle wichtigen Infos zum Spieltag, der Tabelle, sowie den Livestreams und Livetickern.

Das Wichtigste zum Spieltag in Kürze

Mit sechs Siegen legte PSG den besten Saisonstart der Vereinsgeschichte hin, der gegen Montpellier weiter ausgebaut werden soll. Zusammen kommen Edinson Cavani und Neymar bereits auf 17 Scorerpunkte.

Der beste Torjäger der bisherigen Saison steht aber in Diensten der AS Monaco. Falcao war in sechs Partien bereits neun Mal erfolgreich und will seinen Lauf gegen Lille fortsetzen.

Nach der unglücklichen Niederlage gegen Paris will sich Olympique Lyon gegen Dijon rehabilitieren, das mit 13 Gegentreffern die schlechteste Defensive der Liga aufweist.

7. Spieltag: Termine, Livestreams, Liveticker

Datum/Uhrzeit Heim Gast Livestream Ticker Fr., 22.09., 19 Uhr OGC Nizza Angers SCO DAZN SPOX Fr., 22.09., 20.45 Uhr OSC Lille AS Monaco DAZN SPOX Sa., 23.09., 17 Uhr HSC Montpellier Paris Saint-Germain DAZN SPOX Sa., 23.09., 20 Uhr Girondins Bordeaux EA Guingamp DAZN SPOX Sa., 23.09., 20 Uhr SM Caen SC Amiens DAZN SPOX Sa., 23.09., 20 Uhr Olympique Lyon Dijon FCO DAZN SPOX Sa., 23.09., 20 Uhr FC Metz Troyes AC DAZN SPOX So., 24.09., 15 Uhr AS St. Etienne Stade Rennes DAZN SPOX So., 24.09. 17 Uhr Racing Straßburg FC Nantes DAZN SPOX So., 24.09., 21 Uhr Olympique Marseille FC Toulouse DAZN SPOX

Die Tabelle der Ligue 1 vor dem 7. Spieltag