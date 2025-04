Biathlon WM heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt den Sprint der Frauen im TV und Livestream?

Nach der eintägigen Pause geht die Biathlon-Weltmeisterschaft heute mit einem Sprint der Frauen weiter. Wie Ihr das Rennen live im TV und Livestream mitverfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Erst am Mittwoch fand im Rahmen der Team Mixed Staffel das erste Rennen der Biathlon-Weltmeisterschaft im tschechischen Nove Mesto statt, schon folgte am Donnerstag die erste Pause. Am heutigen Freitag, den 9. Februar, geht der Kampf um die Medaillen jedoch wieder weiter.

Die Frauen bestreiten um 17.20 Uhr nämlich den Sprint.