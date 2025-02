"Wir haben was vor": Franziska Preuß und Justus Strelow laufen für Deutschland bei der Biathlon-WM im Single Mixed

Der Deutsche Skiverband hat die beiden Teilnehmenden am Single Mixed bei der Biathlon-WM in Lenzerheide nominiert.

Franziska Preuß greift im Single Mixed bei der Biathlon-Weltmeisterschaft in Lenzerheide nach ihrer vierten Medaille. Wie der Deutsche Skiverband (DSV) mitteilte, bildet die Gesamtweltcupführende gemeinsam mit Schnellschütze Justus Strelow das deutsche Duo am Donnerstag (16.05 Uhr). Während der 28-Jährige seit Jahren für Deutschland im kleinsten Teamwettbewerb gesetzt ist, war Preuß zuletzt im März 2022 in Otepää im Single Mixed gelaufen.