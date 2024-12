"Macht euch keine Sorgen, Leute. Ich werde nicht zurücktreten": Ex-Gesamtweltcup-Sieger Kilde verkündet lange Pause

Alexander Aamodt Kilde muss für die komplette Saison passen. Die Folgen seines Sturzes in Wengen machen ihm immer noch zu schaffen.

Der frühere Gesamtweltcup-Sieger Aleksander Aamodt Kilde fällt für die am Wochenende beginnende Ski-Saison aus. Das gab der 32 Jahre alte Norweger am Mittwoch bekannt. Der Grund für seine längere Pause ist eine erneute Operation an der lädierten linken Schulter in Folge seines schweren Sturzes im Januar in Wengen.

"Macht euch keine Sorgen, Leute. Ich werde nicht zurücktreten", sagte Kilde in einem Video, das er auf seinem Instagram-Kanal postete. Die vergangenen Monate seit seinem Rennunfall seien allerdings "körperlich und mental" sehr herausfordernd gewesen.