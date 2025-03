Der Manipulationsskandal im Norwegens Skispringer überschattet den dritten Platz von Karl Geiger beim Weltcup am Holmenkollen.

Neue Regeln, neue Rätsel, neue Sperren - und verhaltene Freude über das Ende der deutschen Podestflaute: An einem Tag, an dem die größte Krise der Skisprung-Geschichte erneut eskalierte, ist das sportliche Geschehen in den Hintergrund gerückt.