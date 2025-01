Vierschanzentournee, Skispringen: Wo läuft Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen heute live im Free-TV und Livestream?

Das zweite Springen der Vierschanzentournee 2024/25 steigt heute in Garmisch-Partenkirchen. Wir zeigen Euch, wo es live im TV und Livestream läuft.

Das Jahr 2025 ist erst wenige Stunden alt und schon steht das erste Sport-Highlight auf dem Programm! Am heutigen Mittwoch, 1. Januar, findet auf der Großen Olympiaschanze in Garmisch-Partenkirchen das traditionelle Neujahrsspringen statt. Nach dem Auftaktspringen in Oberstdorf ist es die zweite Station der Vierschanzentournee 2024/25.

Der 1. Wertungsdurchgang beginnt um 14 Uhr. Wie bei allen Springen der Vierschanzentournee ermitteln auch heute die 50 qualifizierten Springer in 25 K.o.-Duellen die 30 Teilnehmer am Finaldurchgang. Für diesen sind neben den 25 Siegern auch die fünf besten Verlierer - die sogenannten "Lucky Loser" - dabei.

Hier erfahrt Ihr alles zur Übertragung des Springens im TV und im Livestream.