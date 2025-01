Vierschanzentournee 2024/25: Wo läuft die Qualifikation für das Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen heute live im Free-TV und Livestream?

Bei der Vierschanzentournee steigt heute die Qualifikation für das Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen. Wo sie live läuft, erfahrt Ihr hier.

Zwei Tage nach dem Auftaktspringen in Oberstdorf geht die Vierschanzentournee am heutigen Dienstag, 31. Dezember, mit der Qualifikation für das Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen weiter. Auf der Olympiaschanze werden ab 13.30 Uhr die 50 Teilnehmer und die 25 Duelle für das morgige Springen ermittelt.

Wo Ihr die besten Skispringer der Welt heute live im TV und Livestream verfolgen könnt, erfährt Ihr in diesem Artikel.