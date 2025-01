Vierschanzentournee 2024/25: Wo läuft die Qualifikation für das 3. Springen in Innsbruck heute live im Free-TV und Livestream?

Bei der Vierschanzentournee steht die Qualifikation des Bergiselspringens in Innsbruck an. Hier erfahrt Ihr alles zur Übertragung im TV und Stream.

Die Vierschanzentournee kommt nach Österreich! Nachdem die ersten beiden Springen in Deutschland stattgefunden haben (Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen) werden die beiden finalen Veranstaltungen in Innsbruck und Bischofshofen ausgetragen. Los geht es am heutigen Freitag um 13.30 Uhr.

Wo Ihr die besten Skispringer der Welt heute live im TV und Livestream verfolgen könnt, erfährt Ihr in diesem Artikel.