Die Vierschanzentournee wird heute mit dem Dreikönigsspringen beendet. Wie Ihr beim Wettkampf live mit dabei sein könnt, erfahrt Ihr hier.

Am heutigen Montag, den 6. Januar, findet auf der Paul-Außerleitner-Schanze in Bischofshofen das vierte und damit letzte Springen der Vierschanzentournee statt. Das Dreikönigsspringen wird um 16.30 Uhr mit dem ersten Wertungsdurchgang eröffnet. Führender in der Gesamtwertung nach drei Springen ist der Österreicher Stefan Kraft.