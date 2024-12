Vierschanzentournee 2024/25, Skispringen: Start, Termin, Zeitplan, Schanzen, Orte, deutsche Teilnehmer, Übertragung im Free-TV und Livestream

Die Vierschanzentorunee geht in die 73. Ausgabe. SPOX verrät Euch Alle Infos zum Wettbewerb.

Vom 28. Dezember bis zum 06. Januar findet die 73. Auflage der Vierschanzentournee statt. Der Wettbewerb besteht aus vier einzelnen Wettbewerben im Rahmen des Gesamt-Weltcups, die in Deutschland und Österreich ausgetragen werden. Besonders an der Vierschanzentorunee ist das K.o.-System.

Die 50 qualifizierten Springer treten in direkten Duellen, basierend auf ihre Platzierung in der Qualifikation, gegeneinander an. Dabei tritt der Erste gegen den Letzten, der Zweite gegen den Vorletzten an und so weiter. Die 25 Gewinner, plus fünf Lucky-Loser ziehen in den 2. Durchgang ein. Dabei springen alle verbliebenen 30 Teilnehmer der Reihe nach und kämpfen um die größte Punktzahl. Der Springer, der nach allen vier Wettkämpfen die meisten Punkte (Weite und Haltung dienen als Grundlage) gesammelt hat, gewinnt die berühmte Vierschanzentournee. Wer kann sich 2025 zum Vierschanzentournee-Sieger kühren - vielleicht mal wieder ein DSV-Adler?

